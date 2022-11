Turismo: «L’isola come una boutique»  

Nel piano di sviluppo e marketing di turismo sostenibile redatto dall’esperto spagnolo Josep Ejarque, La Maddalena, è collocata tra i primi 20 comuni per presenze in Sardegna, ma non tra i primissimi nonostante sia ritenuta una località conosciuta e rinomata e sede di Parco Nazionale. Una constatazione che dà ragione all’assessore Gianvincenzo Belli, il quale vuole dotare l’arcipelago di una strategia condivisa per la trasformazione del modello attuale, riattivando, per i prossimi tre anni, l’attività turistica e sviluppando una nuova competitività. Il tutto attraverso una gestione che presenti, ha detto Ejarque, i caratteri della «sostenibilità, inclusività, redditività, nella specificità di La Maddalena, e preservandone il patrimonio naturale e culturale». Attenzione però: «Non vogliamo essere un grande magazzino ma una boutique, non solo destinazione balneare ma multi prodotto».

Gli obiettivi

Il Piano è stato presentato ieri dal suo estensore, che si è avvalso del contributo di una sessantina di operatori, durante una riunione indetta dall’Amministrazione comunale e dai vertici del Parco Nazionale il quale lo utilizzerà, come ha detto il presidente Fabrizio Fonnesu, come base per la redazione del Piano Socio-economico e successivamente del Piano del Parco. I prossimi anni saranno caratterizzati da un incremento della destagionalizzazione , tenendo conto che, con il Covid, «sono cambiate le priorità dei viaggiatori, le loro esigenze e richieste alle destinazioni».

La Maddalena, guardando particolarmente ai modelli della vicina Bonifacio e a quelli di Formentera e Minorca, dovrà essere in grado di rispondere a queste priorità che riguardano soprattutto i seguenti aspetti: sicurezza, igiene e sanificazione; comunicazione chiara, empatica e trasparente; flessibilità nelle policy di modifiche e cancellazione, convenienza economica. In vacanza si cerca la convenienza, che però non va confusa con un basso prezzo.

Il marketing