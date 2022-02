Turismo, le attrazioni della città parlano russo 

Le tradizioni e le bellezze quartesi volano oltre confine per attirare i turisti e far rinascere l’economia della città. Lo scrigno si apre attraverso i cataloghi di Quartu tradotti in francese, spagnolo, tedesco e adesso anche in russo, distribuiti nelle più grandi fiere europee dall’Associazione Turistica Quartese che festeggia in questi giorni il suo primo anno di attività e che raggruppa decine di soci tra albergatori, ristoratori, artigiani e anche semplici cittadini. E negli ultimi tempi si sono aggregati anche gruppi folk come Su Idanu e Città di Quarto che porteranno ad organizzare spettacoli per i turisti nelle attività ricettive.

Sguardo al futuro

In pochissimo tempo l’associazione ha fatto tantissimo, oltre ai cataloghi ha aperto due info point uno in centro e uno nel litorale, ha realizzato iniziative e si prepara a partecipare alle fiere di Mosca, Milano, Parigi, Vienna, Riga e Tel Aviv. Per portare Quartu anche dove non è mai stata, mostrare le sue bellezze e far capire ai turisti che venire qui per le vacanze può diventare un’esperienza bellissima.

L’associazione

«Dalla nascita il primo febbraio del 2021», spiega il presidente e fondatore Roberto Matta, «l’associazione è cresciuta moltissimo. Da pochi soci siamo diventati più di cento, con settanta attività associate che ci permettono di fare rete, con spirito di collaborazione per sviluppare l’economia circolare. I nostri ristoranti ad esempio si riforniscono dei prodotti locali, i B&b fanno squadra e si dividono gli over booking. Altri associati propongono altri servizi di utilità». Oltre a questo, prosegue, «abbiamo organizzato delle iniziative anche nell’ambito del turismo sanitario e sociale, come la thalasso terapia per i disabili e stiamo poi partecipando alle più importanti fiere del turismo dove proponiamo Quartu come meta turistica».