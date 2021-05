Turismo, il settore riparte  con i viaggi di nozze e le crociere 

«Non hai ancora deciso la tua meta estiva? Solo una parola, Grecia», si legge nella pagina Facebook di una delle tante agenzie di viaggio distribuite nell’Isola. Altrove la proposta è un tour nel cuore della Svezia: nove giorni e otto notti, incluso il viaggio in treno per godere del sole di mezzanotte della Lapponia. «Viaggiare ora si può», assicura un altro sito, perché «le vacanze sono i pilastri della nostra esistenza». Mondo virtuale a parte, anche in quello reale i presupposti sembrano quelli giusti: «Finalmente, stiamo ricevendo le prime prenotazioni», dicono in coro gli addetti del settore. E poi ci sono le previsioni di Federalberghi: «Al momento luglio e agosto promettono bene, facciamo un primo sospiro di sollievo», anticipa il presidente regionale Paolo Manca. «Potremmo fare il doppio dell’anno scorso».

La ripartenza

Il giallo appena conquistato - seppur a fatica - e il bianco sempre più vicino, accendono uno spiraglio sulla stagione turistica della Sardegna. Certo, i contraccolpi dell’anno da dimenticare, con il mondo ostaggio del Covid, si sentono, ma basta la voce squillante al di là delle cornetta per accorgersi che il cambio di rotta c’è stato. «Sono felicissima, la gente ha bisogno di viaggiare e noi di lavorare». Angela Maicu, che insieme alla socia Laura Casu guida l’agenzia “S’Istella”, a Oristano, ha un entusiasmo contagioso. «L’estero è ancora un po’ bloccato, in compenso abbiamo tante richieste per viaggi di nozze e crociere. Attualmente le destinazioni più ambite sono Grecia, Spagna, Maldive, Seychelles e tanta Sardegna. Siamo ottimiste, i presupposti ci sono tutti per assicurare alla nostra terra una bella stagione». Seconda tappa a Cagliari, da Amaviaggi, ex Alectoris tour, realtà storica nata e cresciuta in piazza Giovanni XXIII: «Qualcosa si muove, speriamo che il comparto si rimetta in moto e possa riprendersi velocemente», commenta il titolare Daniele Amarugi. Per ora ha due dipendenti ancora in cassa integrazione, ma «la voglia di ripartire c’è, lo dimostrano le prime prenotazioni ricevute. In compenso aspettiamo ancora i contributi previsti dal fondo Resisto». Lato economico a parte, «diciamo che ci sono tutte le condizioni per guardare il futuro con fiducia».

Grecia e Spagna

«Ci aspettiamo di ripartire, abbiamo tutti bisogno di evadere e di normalità>, premette Domenico Meglio, dell’agenzia Il Planisfero viaggi e vacanze, a Cagliari. «Le destinazioni a lungo raggio sono ancora penalizzate dalle troppe limitazioni, le richieste attuali si concentrano su Sardegna, Grecia e Spagna. Probabilmente si confermeranno le destinazioni più ambite di questa stagione»,

anticipa. «Lasciamo alle spalle mesi difficilissimi, riprendiamo a sognare e a realizzare i sogni dei nostri clienti, sperando che la campagna vaccinale proceda spedita», osserva. «Certo, l’agenzia non è stata presa d’assalto, ma sentire di nuovo il telefono squillare o ricevere una coppia è emozionante». Anche al nord si torna a respirare. «Sprizziamo di positività, già da Pasqua hanno iniziato a bombardarci di richieste per la Sardegna»: Fabrizio Meloni, titolare, con un socio, dell’agenzia di viaggi Feronia vacanze, a Budoni, ha pochi dubbi. «Credo che la nostra Isola sarà la meta maggiormente presa d’assalto rispetto al resto d’Italia».

Federalberghi

La stima del numero uno di Federalberghi Sardegna sembra confermare il trend: «Le prenotazioni per luglio e agosto negli hotel stanno procedendo abbastanza bene con clientela italiana, quasi con numeri normali. Giugno, che sarà il mese di apertura, si chiuderà sicuramente sottotono, per settembre c’è tempo, ma qualcosina si muove», racconta Manca. «A parte il green pass, che siamo stati i primi a chiedere, è essenziale che ci siano regole uniche in tutta Europa e una perfetta corrispondenza tra quelle europee, italiane e regionali. Non vorrei svegliarmi una mattina e scoprire che in Sardegna c’è un passaggio in più da fare. Questo ovviamente ci penalizzerebbe». Capitolo vaccinazioni: «Una volta completate le categorie deboli e gli anziani, un modello che consenta una vaccinazione verticale aziendale consentirebbe di proteggere i nostri dipendenti dal rischio».

