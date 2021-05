Turismo, fermento sui Tacchi 

Sarà una stagione in bianco, ma solo per il colore della zona in cui la Sardegna entrerà dal prossimo 1 giugno. Per il secondo anno consecutivo gli operatori turistici, armati di prudenza ma con qualche consapevolezza in più, si preparano ad accogliere i visitatori. Dai sentieri di Gairo ai Tacchi, dalle pareti di arrampicata ai percorsi in bici, dalle escursioni notturne tra stelle e archeologia al museo a cielo aperto di Ulassai e fino alla Stazione dell’Arte. Natura e cultura si prendono per mano, per respirare quel clima di libertà che sembrava perduto.

Ottimismo

Sa Tappara, a Ulassai, celebre ritrovo per climbers da tutto il mondo, conosciuto come “il canyon”, attende gli arrampicatori. Per Paolo Stagnoli, climber di 39 anni, titolare della struttura ricettiva Nannai Climbing Home di Ulassai, le prenotazioni potrebbero arrivare last minute. «L’anno scorso abbiamo lavorato principalmente con gli italiani - dice Stagnoli - speriamo che quest’anno tornino gli stranieri anche perché Ulassai è molto conosciuta. Per ora non abbiamo prenotazioni per il mese di agosto, il clima è ancora molto incerto ma vogliamo essere ottimisti».

Simone Depau, 40 anni, guida turistica e ambientale escursionistica della Sas Sardinia E-motion, con sede a Ulassai, si dice fiducioso. Gli itinerari più richiesti sono quelli sui Tacchi. Le prenotazioni arrivano o con largo anticipo o all’ultimo minuto, escursioni in bici o a piedi e passeggiate culturali tra le opere del museo a cielo aperto. «Per giugno saremo pronti a far scoprire il territorio, anche in bici – spiega Depau - credo che le persone abbiano voglia di esplorare le zone interne e sono molto fiducioso per l’estate anche con le prenotazioni all’ultimo minuto».

Opportunità

Il fine settimana appena trascorso ha visto tanti turisti accompagnati dalla guida Alessandro Murino, (39) di Gairo, dal suo paese fino alla Scala di San Giorgio a Osini per arrivare a Ulassai. «Per i prossimi fine settimana abbiamo tantissime prenotazioni - racconta Murino - sono sicuro sarà un’ottima stagione». Tra le esperienze maggiormente apprezzate ci sono le escursioni notturne. «Uniamo la visita naturalistica alla cultura- dice Murino- dalla costa arriviamo fino ai Tacchi per poi spostarci sul Gennargentu per l’osservazione astronomica legata all’archeologia nuragica, credo che avremo buone richieste». La pandemia che tante difficoltà ha creato, è diventata una occasione per migliorarsi. «Ci ha dato l’opportunità di studiare nuove proposte, di venirci incontro tra operatori- racconta Murino - per il momento siamo molto soddisfatti guardiamo alla stagione che verrà con ottimismo».

Cultura

L’auspicio è che la capienza massima dei pullman che portano i turisti possa aumentare rispetto all’attuale 50 per cento. Weekend a porte aperte anche per il museo Stazione dell’Arte di Ulassai, dove si è registrato un buon numero di presenze, sessanta nella sola giornata di domenica. «Questo fine settimana abbiamo avuto un’ottima risposta dei visitatori- spiega il direttore del Museo Davide Mariani, (35) - un risultato che ci lascia ben sperare per la stagione estiva, le persone hanno voglia di riprendere a visitare i luoghi della cultura, Ulassai rappresenta sicuramente un luogo simbolo che unisce le bellezze paesaggistiche all’offerta culturale, e i visitatori hanno colto questo binomio».

Il primo weekend della ripartenza ha dato segnali positivi agli operatori