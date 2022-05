«Turismo, ecco i problemi storici» 

«La Costa Verde non ha più bisogno di promesse, ma di una valorizzazione speciale come non è stato fatto fino a oggi». In vista delle elezioni comunali del 12 giugno, gli operatori turistici, lungo i 47 chilometri del litorale di Arbus. chiamano in causa i due candidati sindaci, Paolo Salis e Michele Schirru, ai quali rivolgono una serie di domande sul turismo, un tema di cruciale importanza che nei mesti estivi accoglie 50 mila presenze e impegna oltre 300 lavoratori. Voce unanime sulle «potenzialità del territorio» ma anche sulle criticità e, fra le tante, «la mancanza di acqua potabile in diversi villaggi come pure gli impianti fognari».

Il Pul

Con la recente approvazione del Puc, è ora il Piano del litorale che tiene testa in questa campagna elettorale. «Possiamo davvero sperare – chiede Alessio Mattana, cui è stato affidato il salvamento a mare per i prossimi quattro anni – di non dover attendere altri 40 anni per avere lo strumento urbanistico che regola il litorale? Abbiamo bisogno di aree camper, di nuove attività ricettive, di un porto, di strade, di cartellonistica. Chiediamo certezze e non improvvisazione». E partendo dal Pul, il gestore del parcheggio di Scivu, Rossano Vacca, incalza: «È vero che la vocazione ambientale delle nostre spiagge è in grado di soddisfare la domanda, ma non basta. Impegnatevi a riempire il Puc di contenuti, sfruttando la possibilità di alberghi rurali dove le norme lo consentono».

Nulla cambia

«Gli attori principali del turismo locale – ricorda Cristiano Murgia, dell’omonimo stabilimento balneare - siamo noi operatori economici, ogni discorso sul settore non può prescindere dal nostro coinvolgimento. Vi prego, basta con le promesse elettorali che sono tante, identiche a se stesse da troppi anni, impegnatevi nel fare e non solo quando è il momento di cercare voti». Così per Franco Caddeo, il veterano dei chioschi: «Stesso mare, stessa spiaggia, stessi problemi, da oltre 20 anni. La pulizia di tutto quel che c’è qui spetta a noi, anche delle passerelle, come la sistemazione dei giochi per i bambini e l’animazione con musica e spettacoli, compresi i fuochi pirotecnici per Ferragosto. Ai candidati sindaci chiedo di venirci a trovare solo se accompagnati dall’assessore al Turismo che verrà». Il vicino di ombrellone, Andrea Casu, gestore dell’unico stabilimento balneare del Comune commenta: «I rifiuti sono il rompicapo dell’estate. Le nostre isole ecologiche non bastano».