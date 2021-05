Turismo, è giallo speranza 

65

I camper

da ieri nell’area di sosta di Torregrande

Riecco i turisti. Il primo weekend in zona gialla, a Oristano, è un po’ come la luce in fondo al tunnel. Nelle strutture ricettive il telefono riprende a squillare dopo mesi di silenzio. Qualcuno registra perfino il tutto esaurito.

Gli arrivi

Da ieri nell’area sosta di Torregrande ben sessantacinque camper giustificano l’entusiasmo di Susan Spanu, della cooperativa Sant’Ambrogio. «È un ritorno alla vita - dice quasi emozionata -. Siamo al completo e la cosa che più ci fa piacere è che i nostri ospiti siano tutti sardi». È il turismo di prossimità ad aprire la stagione estiva nella città di Eleonora: famiglie in cerca di relax, anche solo per il fine settimana. «La vacanza in camper ti permette di muoverti senza vincoli e in totale sicurezza - aggiunge - I nostri ospiti si fermano due, tre a volte una sola notte per ammirare le bellezze del territorio e poi riprendono il loro viaggio; spesso tornano a trovarci». D’altronde il turismo sulle quattro ruote si concilia perfettamente con le misure anti-Covid. «Ognuno ha il suo spazio, le sue comodità - prosegue la vice presidente della cooperativa - Per garantire la sicurezza degli utenti, abbiamo anche ridotto il numero delle piazzole». La presenza di tanti camperisti non fa sorridere solamente i gestori dell’area. «La maggior parte degli ospiti in questi due giorni ha pranzato e cenato nei locali della borgata marina - afferma Susan Spanu - la ricaduta è stata eccezionale per tutti».

Prenotazioni

Segnali incoraggianti anche dalle strutture ricettive cittadine. «La situazione è in evoluzione - osserva Paolo Pradelli, gestore di quattro alberghi tra Oristano, Torregrande e Putzu Idu -. Nell’ultima settimana, con l’accelerata della campagna di vaccinazioni, qualcosa ha iniziato a muoversi. Abbiamo molte prenotazioni per giugno e agosto». Sono soprattutto gli italiani a fare le valigie per la Sardegna, famiglie che dopo un anno di restrizioni si concedono anche due settimane di mare. «Abbiamo richieste soprattutto dal Nord Italia - spiega Pradelli - Piemonte e Lombardia in primis. Qualche prenotazione arriva dalla Svizzera, ma il turismo internazionale va ancora a rilento». Certo, la ripresa non basterà a cancellare le conseguenze di un anno di chiusura, ma si cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno. «Solitamente apriamo la stagione con le vacanze pasquali - fa notare Pradelli -. Quest’anno siamo in netto ritardo, senza contare che abbiamo dovuto rinunciare a tutto il circuito dei matrimoni. Ma preferiamo vedere il lato positivo - conclude - Se nel 2020 abbiamo avuto un calo del 60% rispetto all’anno precedente, quest’anno contiamo di fermarci al 35».

