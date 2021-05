Turismo e Covid, al via le lezioni 

Essere pronti a cogliere i cambiamenti del mercato turistico per adottare un aggiornamento dell'offerta in piena sintonia con le esigenze delle varie tipologie di clientela. Questo lo scopo dell’Ente bilaterale turismo Sardegna, organizzazione che si appresta a dare il via a venti corsi gratuiti. Attività di formazione candidate a diventare punto di riferimento per un comparto piegato dalla crisi causata dal Covid-19. L'offerta formativa non poteva prescindere dalla trattazione di alcuni temi acuiti dalla pandemia: la gestione dello stress, l'igiene e la prevenzione all'interno delle strutture ricettive e le nuove tendenze dei viaggiatori. Temi messi al centro del programma grazie alla collaborazione tra imprese e lavoratori. L’ente bilaterale è nato nel 1997 per iniziativa delle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore del turismo: Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil della Sardegna.

Opportunità

Giuseppe Atzori, presidente dell’Ente bilaterale, ricorda che tutti i periodi di difficoltà devono favorire un'analisi del mercato: «In un periodo di crisi come questo, è necessario valutare una serie di parametri che hanno profondamente mutato il mercato del turismo in Sardegna. Un esempio su tutti, abitudini e scelte dei turisti post Covid, o ancora il lavoro del personale che deve imparare a gestire correttamente un’emergenza sanitaria». Gian Mario Pileri, vicepresidente dell’Ebts, rimarca l'importanza dell'investimento sul capitale umano per il rilancio: «La formazione è fondamentale per cercare di superare la nostra crisi economica e rendere l'Isola più competitiva. Per questo sono molteplici le aree d’intervento pensate per il 2021, non solo legate alle materie di igiene e prevenzione, ma anche a quelle manageriali e gestionali».

Tutte le attività si svolgeranno in modalità telematica e sono rivolte a imprenditori, amministratori, dipendenti e collaboratori del comparto turistico. Per iscriversi sarà sufficiente visitare il sito ebtsardegna.org. Previsti anche dei voucher da 250 euro per chi sceglierà di seguire i corsi di lingua o di informatica.

RIPRODUZIONE RISERVATA