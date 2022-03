Turismo, carta sconti negli hotel 

Il nuovo progetto è la Quartu Guest card, una carta convenzioni, sconti e servizi dedicata ai turisti, che sarà distribuita gratuitamente agli ospiti che prenoteranno un soggiorno negli hotel, B&B e case vacanza del territorio. Per averla basterà prenotare il soggiorno e sarà inviata direttamente via mail o whatsapp prima dell’arrivo nella struttura dove si è effettuata la prenotazione. Chi preferisce la potrà ritirare al momento del check-in.

Per questo l’associazione turistica quartese, che conta adesso 120 soci, ha deciso di andare incontro proprio a chi verrà in vacanza in modo che oltre alle spiagge scelga anche di mangiare, praticare sport e andare negli stabilimenti, senza spostarsi da Quartu.

Se ne aspettano tanti, d’estate ma anche, perché no, nel periodo di Pasqua. Dopo la grande crisi causata dal Covid, mai come quest’anno si attendono i turisti. Per rilanciare il territorio e per dare una boccata di ossigeno alle attività ricettive e non solo.

La card

Dove si usa

Si potrà utilizzare in bari e ristoranti, stabilimenti balneari, enogastronomia, servizi di mobilità, sport e outdoor, shopping, tour. «Questa iniziativa», spiega il presidente dell’associazione turistica Roberto Matta, «è finalizzata alla valorizzazione delle attività commerciali del territorio, in uno spirito di rete. In futuro vorremo anche inserire la possibilità che questa carta venga acquistata dal turista per ottenere accessi ai mezzi pubblici e ai musei. Per ora si parte con gli sconti dedicati: tutto questo trattiene il turista a Quartu e facciamo girare l’economia. Ovviamente le card» aggiunge, «potranno essere utilizzate soltanto nelle attività convenzionate».

Gli operatori

«L’iniziativa è sicuramente valida» dice il direttore dell’hotel Best Wester Italia in via Panzini, Massimo Porru , «l’associazione sta facendo un gran lavoro per dare visibilità alla città. I turisti torneranno ed è importante creare questo sistema locale, che porterà risultati a tutti. Quartu è una destinazione, non un punto di passaggio». Dagli hotel ai chioschi. «Anche noi siamo molto contenti», dice Gianni Murru dell’Alta Marea, «questa card è una cosa ottima. I turisti che verranno da noi avranno sconti e agevolazioni. Lo stesso se sceglieranno un ristorante della zona, se andranno a fare shopping nei negozi affiliati e così via». Alessandro Ortu, del ristorante Sa Barracca, concorda: «Stiamo collaborando con l’associazione e sta venendo fuori una cosa molto bella, stiamo facendo rete e speriamo che le cose vadano sempre meglio. Questo è un periodo molto difficile, speriamo che i turisti arrivino numerosi».

Fare rete

Alberto Figoni è invece il responsabile del Golf Club di via delle Bouganville a Flumini e dice: «Con questa card si avvantaggiano i turisti che potranno andare in attività e negozi e ottenere sconti, e lo stesso potranno fare anche da noi. Cerchiamo di tenerli qui anche se, come si sa, un turista che viene in vacanza tende a spostarsi e girare nelle diverse zone».

E proprio in questi giorni, per promuovere Quartu, l’associazione è volata a Parigi al Salon Mondial du Tourisme.

