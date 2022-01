Turismo archeologico, si riparte 

Lieve ripresa per i siti archeologici dell’Alto oristanese. L’archeoturismo ha ancora la capacità di attirare turisti. C’è inoltre chi guarda con favore ai monumenti archeologici per il giorno più importante della vita e pronunciare il fatidico sì. È il caso del nuraghe Losa che per il 2022 ha già tre, forse 4, prenotazioni di matrimoni. E proprio questa potrebbe essere la chiave per guardare al futuro. Ad accomunare l’analisi di tutte le coop che gestiscono i siti del territorio è il fatto che un netto calo è legato all’assenza delle gite scolastiche e alla quasi assenza di stranieri rispetto ai tempi prima del Covid.

I dati

A Losa nel 2019 i visitatori sono stati 26.073, nel 2020 10.960 e nel 2021 (con 101 giorni di chiusura) 13.300, di cui il 67% italiani (di questi il 26% sardi). «La situazione non è certo paragonabile al 2019, ma nel 2021 abbiamo avuto un piccolo incremento. Il Covid ha influito in maniera pesante. Alla fiera archeologica mi sono confrontato con altri colleghi: sono nella nostra stessa situazione, le perdite subite si aggirano intorno al 63%», spiega Dario Vinci, presidente della coop Paleotur che gestisce il sito. Quindi aggiunge: «Credo che per ritornare alle presenze del 2019 debbano passare un paio d’anni, però guardiamo con fiducia al 2022. Abbiamo già ricevuto tre richieste per matrimoni e una quarta è in ballo. Facciamo pagare il costo dell’ingresso al sito per ciascun invitato. Quello che potrebbe fare la differenza sono i matrimoni e la ripresa delle gite di anziani. Ci è stata avanzata una richiesta per parecchi gruppi, ora è in stand-by vista la situazione».

Santa Cristina

Anche l’area archeologica di Santa Cristina ha subito l’impatto Covid. Il 2019 era stato un anno da record con 52.259 visitatori. Il 2020 ha visto 27.658 presenze e il 2021 34.928. Comparando i dati dei tre anni nel periodo maggio-dicembre abbiamo nell’ordine: 38.842, 24.049, 34.167. «Questi ultimi due anni abbiamo cercato di sopravvivere, avevamo un bel paracadute dal 2019 con tutta la pubblicità sui social», spiega Massimo Muscas presidente dell’Archeotour. «I numeri sarebbero stati anche maggiori se non avessimo dovuto mandare via centinaia di persone senza green pass (la coop aveva lanciato anche una petizione on line per abolirlo nei siti all’aperto, ndc). Per il 2022 l’auspicio è vedere completati i lavori al museo con la sezione archeologica. Speriamo di superare i numeri del 2021 e di proporre di nuovo tanti eventi culturali. Abbiamo anche in fase di valutazione 2-3 richieste per matrimoni». Il Covid ha segnato il calo anche alle antiche terme romane a Fordongianus. Nel 2019 i visitatori sono stati 16.044, 7.066 nel 2020 e 7.165 nel 2021. «Il bilancio, considerando tutto, è positivo – spiega Pina Vacca, presidente della Forum Traiani -. Sono mancati gli stranieri e le gite scolastiche. Ora abbiamo già richieste per le gite ma bisognerà capire cosa accadrà. Anche in questi giorni abbiamo dei visitatori. Puntiamo molto su una nuova mostra alla Casa aragonese”.