Turbolenze sui voli in continuità  

«L’operatività delle rotte in continuità territoriale non è più economicamente sostenibile in assenza di un’adeguata compensazione». Troppo alti gli aumenti del prezzo del carburante legati al conflitto in Ucraina e che aggravano ulteriormente l’impatto di uno scenario macroeconomico già negativo. E così ieri Ita Airways e Volotea hanno annunciato ufficialmente la chiusura anticipata del regime di continuità aerea senza compensazioni: Ita garantirà i voli fino al 17 febbraio, Volotea fino al 12. Le due compagnie avevano dato la disponibilità a coprire le tratte per 12 mesi, dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023. Oggi, però, non è già più possibile prenotare un volo su Volotea dopo il 12 febbraio.

Le lettere di agosto

Che sarebbe andata a finire in questo modo, in Regione si sa già da qualche settimana. Ad agosto i due vettori avevano trasmesso all’assessorato ai Trasporti due lettere distinte dove anticipavano di voler rinunciare alla gara non compensata a causa della congiuntura economica internazionale. Per legge, tuttavia, sono tenute a volare per altri sei mesi. Da qui la necessità di rispettare gli impegni fino a metà febbraio 2023. Ad ogni modo il regime senza compensazioni si chiuderà in anticipo di tre mesi rispetto alla scadenza naturale della sperimentazione.

Il nuovo bando

E dal 17 febbraio al 15 maggio cosa succederà? «Per l’ennesima volta, in assenza di un bando, ci troveremo davanti a un vuoto, considerato che è già impossibile prenotare per la primavera prossima», ha fatto notare il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda durante un incontro elettorale promosso dalla candidata alla Camera Francesca Ghirra. Qualche giorno fa, subito dopo aver lasciato la delega dei Trasporti, l’ex assessore Giorgio Todde aveva annunciato che «il nuovo bando con le compensazioni è pronto per la pubblicazione».