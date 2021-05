Turbativa d’asta, Geovillage sotto sequestro 

«Il coltello in mano lo ha il Cipnes, non il curatore fallimentare. Non può essere fatto nessun atto, senza la condivisione del Cipnes. Non deve esser fatto nessun bando»: la conversazione intercettata dalla Guardia di finanza è del settembre 2019, le parole sono dell’ingegnere Gavino Docche. Secondo il gip di Tempio, Caterina Interlandi, il discorso di Docche è importante, perché, insieme ad altri elementi, dimostrerebbe come il Cipnes (il Consorzio industriale di Olbia) abbia partecipato a una presunta turbativa che ha allontanato e scoraggiato potenziali acquirenti del complesso turistico sportivo Geovillage, fallito nel 2016. E ieri mattina, i finanzieri di Olbia, guidati dal capitano Carlo Lazzari, hanno eseguito le ordinanze di arresto del gip di Tempio: sono finiti ai domiciliari Gavino Docche e il figlio Fabio, mentre è pendente una richiesta di sospensione del direttore del Cipnes, Aldo Carta. Indagato, sempre per turbativa d’asta, anche il notaio romano Vittorio Occorsio, che avrebbe avuto un ruolo come rappresentante di un investitore pronto a rilevare il Geovillage, tenendo, però, dentro la nuova proprietà lo stesso Gavino Docche.

Le mani sul Geovillage

La tesi della Procura di Tempio è che dal 2016, l’asta giudiziaria del Geovillage sia stata pesantemente condizionata dal fallito, ossia Gavino Docche, con la complicità del direttore del Cipnes, Aldo Carta. Il Consorzio industriale di Olbia (Cipnes) viene chiamato in causa perché il Geovillage (200 mila metri quadrati, di cui 40 mila edificati) si trova all’interno del perimetro dell’ente pubblico. Secondo i pm galluresi, gli indagati avrebbero “impedito e condizionato” la procedura concorsuale (fallimentare) scoraggiando diversi investitori interessati al compendio e con una serie di operazioni avrebbero ottenuto il risultato di garantire a Gavino Docche (il figlio Fabio avrebbe operato all’ombra del padre) il controllo del complesso, anche dopo la dichiarazione di fallimento. Lo strumento utilizzato per condizionare e ostacolare l’iter di vendita, è il presunto intervento indebito del Cipnes che, sulla base di poteri legittimi, ha annunciato più volte (dal 2018 al 2021) l’avvio della riacquisizione del complesso.

In pratica, il direttore del Consorzio industriale di Olbia, Aldo Carta, avrebbe fatto scattare il procedimento di riacquisizione “ad orologeria”. In questo modo, sostengono i pm Gregorio Capasso e Mauro Lavra, i soggetti potenzialmente interessati all’acquisto, sono stati tenuti lontani dalla procedura. Il Cipnes ha il potere di chiedere l’acquisizione, perché il Geovillage è stato realizzato su aree pubbliche espropriate e una volta fallito, se l’attività del compendio si interrompe, i terreni ritornano automaticamente all’ente. La procedura amministrativa di riacquisizione è, dunque, corretta, ma secondo la Procura, ne è stato fatto un uso distorto e illecito.

Tutto sotto sequestro

Ieri mattina il personale delle Fiamme gialle di Olbia ha messo sotto sequestro tutto il compendio (piscine, albergo, impianti sportivi, spa e parte delle torri direzionali) per un valore complessivo di oltre 60 milioni di euro. Le indagini (avviate dal sostituto Luciano Tarditi, rientrato ad Asti dopo due anni di applicazione a Tempio) sono partite da un’altra attività, che ipotizza il riciclaggio di denaro a Olbia e che riguardano l’imprenditore Mario Burlò, arrestato a Torino (indagne della Dda) alla fine del 2019. I finanzieri della Tenenza di Tempio (aggregati in Procura) e i colleghi di Olbia, hanno indicato in diverse informative il presunto piano che avrebbe dovuto riportare nell’orbita di Docche il compendio: allontanamento dei possibili acquirenti, entrata in scena di un investitore rappresentato da Vittorio Occorsio, rivalutazione al ribasso del bene (12 milioni di euro) e poi acquisto. Si parla anche di una società schermata costituita in Dubai e della richiesta di fondi pubblici destinati alle imprese in crisi a causa dell’emergenza pandemica. Secondo i pm, un terreno di 12 mila metri quadri sarebbe stato sottratto indebitamente alla procedura fallimentare e messo a disposizione di Docche per un affare (300 case vacanza) mai concluso. Mentre è agli atti che sono in corso altre indagini per l’utilizzo gratuito di case vacanza realizzate dalle società di Docche, da parte di familiari di un politico locale.

Le difese

Ieri sono arrivate le reazioni degli indagati e dei loro legali. Le parole di Aldo Carta: «Non entro nelle vicende fallimentari. Ho sempre sostenuto nel pieno rispetto della normativa gli investimenti produttivi e occupazionali nel settore ricettivo alberghiero, considerandoli di rilevante utilità sociale. Sono abbastanza sereno e consapevole di avere adempiuto ai doveri inerenti all’ufficio ricoperto. Ho piena fiducia nel controllo e giudizio della magistratura». I legali di Gavino Docche, Pietro Carzedda e Gianluca Tognozzi: «L'ingegnere Docche chiarirà i fatti al giudice per le indagini preliminari». Per Fabio Docche hanno parlato gli avvocati Pasquale Ramazzotti e Bruno Cuccu: «La nuova situazione ci impone una ulteriore approfondita lettura della documentazione. Fabio Docche è persona che ha sempre operato con serietà».

