Turbativa d’asta al Cip: condannati 

Tra i vertici del Cip, il Consorzio industriale provinciale di Nuoro, e gli imprenditori calabresi Tonino Marchio e Tonino Roncone ci furono collusioni per stabilire il contenuto del bando di progettazione sulla consulenza tecnica specialistica per l’impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi che doveva nascere ad Ottana. Consulenza che, secondo l’accusa, era prodromica alla realizzazione di una piattaforma di smaltimento dei rifiuti nella zona industriale di Ottana. Realizzazione affidata al Cip, ma finanziata con 2,5 milioni di euro dalla Regione Sardegna.

Le condanne

Per questo motivo ieri, il gup del Tribunale di Nuoro, Teresa Castagna, ha condannato col rito abbreviato per turbata libertà degli incanti Roncone e Marchio (difesi dagli avvocati Antonio Larussa e Gennaro Mastroianni) a sei mesi di reclusione. Stessa pena inflitta anche ad Antonio Busi, direttore generale dell'Antica Fornace di Bolotana (difeso da Basilio Brodu) per aver turbato un’altra gara del Cip, quella per la concessione trentennale di alcune aree nella piana di Ottana destinate ad energia rinnovabile nonostante ci fossero state già altre manifestazioni di interesse. Pene dimezzata rispetto alle richieste di un anno per Busi e Roncone, e 2 anni e 8 mesi per Marchio. A causa dell’indisposizione di uno di loro slitta invece al 15 settembre la decisione per gli altri imputati di questa inchiesta, Tore Serra e Pier Gavino Guiso, direttore e presidente del Cip, e Luigi Zilli e Antonio Roncone che hanno scelto di essere giudicati senza riti alternativi.

Il Sistema

Prime condanne in un’indagine dei carabinieri di Ottana coordinati dal pm di Nuoro, Andrea Ghironi che aveva smantellato un “Sistema” che per l‘accusa, e ora anche per il giudice di primo grado, indirizzava procedure e appalti all’interno del Cip di Nuoro. Il giudice però ieri ha assolto «per non aver commesso il fatto» Marchio e Roncone dall’accusa di corruzione: erano accusati di avere promesso, a Guiso e Serra, 10 mila euro per la realizzazione dell’impianto “Bottini”.

Arresti e nuove indagini

La vicenda nel luglio del 2019 aveva portato agli arresti oltre agli imprenditori, Serra e Guiso, sospesi anche dalle loro cariche pubbliche. In quella vicenda nacque un lungo braccio di ferro, dopo la nomina da parte della Regione della commissaria Pietrina Lecca. Commissaria che, quando il collegio dei Revisori dei conti aveva rilevato molteplici irregolarità gestionali, licenziò Serra. Nacque così un contenzioso, risolto quando Guisa, reintegrato nella sua carica dal giudice, tornò subito alla presidenza del Cip, su delibera adottata dalla Giunta regionale il 15 giugno dell’anno scorso, su proposta dell’assessora all’Industria Anita Pili «di concerto» con quello agli Enti Locali, Quirico Sanna. Ma Sanna quel parere lo inviò firmato digitalmente il giorno dopo l’adozione della delibera. Gli atti sono al vaglio degli inquirenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

2,5

Milioni

di euro il costo della piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti al centro dell’inchiesta il Sistema

3

Imprenditori

sono stati

giudicati

con rito abbreviato e condannati

4

Imputati

restano

in attesa

della decisione del gup