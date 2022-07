Tumori, riparte lo screening 

Ripartono gli screening, riparte la prevenzione. La diagnosi precoce, infatti, è l’arma più efficace contro il tumore al seno, uno dei più diffusi e che solo in Sardegna conta circa 1200 nuovi casi all’anno. Però è anche il tumore che ha avuto maggiori risultati, grazie proprio alla prevenzione. In Ogliastra, dopo uno stop di un paio d’anni dovuto sia al Covid sia alla mancanza di medici, dal 18 luglio prossimo si ricomincia a fare prevenzione. In collaborazione con il centro screening, la radiologia del Nostra Signora della Mercede, guidata da Mariano Tangianu, è nuovamente in prima linea per combattere il tumore al seno.

I controlli

Le prime lettere per contattare circa 8000 donne tra i 50 e i 65 anni sono già partite e da lunedì 18 luglio si inizierà con l’indagine in Ogliastra. Obiettivo: individuare il più precocemente possibile l’eventuale insorgenza della patologia, così da avere maggiori chance di vincerla. Lo screening mammografico, che il direttore generale Andrea Marras insieme alla direzione ha fortemente voluto ripartisse, è stato programmato tramite il piano regionale della prevenzione nel 2007 e a Lanusei era stato avviato nel 2008.

Il percorso

Si parte dal centro screening che invita le donne a presentarsi per la mammografia, che viene letta da due radiologi per avere maggiore certezza sulla diagnosi e, in caso di dubbi, si procede allo screening di secondo livello: un’ecografia del seno e, se necessario, una risonanza o un’agobiopsia. Una volta fatta la diagnosi si procede al terzo livello nei centri specializzati. È stato possibile riattivare il percorso di prevenzione grazie al reinserimento di due radiologi in pensione che dovranno anche formare i giovani specialisti (Bruno Pilia e Salvatore Piras), così da proseguire con l’attività. «Oggi la percentuale di guarigione in donne che effettuano regolarmente esami di prevenzione e scoprono un tumore in fase molto precoce, raggiunge livelli confortanti - commenta il direttore -. Abbiamo voluto fortemente che in Ogliastra si ricominciasse a fare prevenzione, anche grazie alla disponibilità degli operatori della Radiologia e della struttura aziendale che segue gli screening».