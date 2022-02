Tumori, prevenzione in cattedra 

Il Leonardo da Vinci finanzia Airc con un’iniziativa da tutto esaurito. La distribuzione a scuola dei prodotti Airc, arance, miele e marmellate della salute, nell’ambito del progetto “Cancro io ti boccio”, si è conclusa nel migliore dei modi e in massima sicurezza. Le studentesse e gli studenti delle quarte e delle quinte dell’Istituto superiore hanno pensato a tutto: ordini, prevendite, distribuzione, con un risultato che li rende più che orgogliosi. Ora, l’attività proseguirà con seminari orientati alla sensibilizzazione.

Michele Stochino, frequenta la quarta scientifico, ha 17 anni, è di Ilbono e fa parte del comitato studentesco. «Abbiamo subito accolto l’iniziativa con piacere perché è molto importante dare il nostro contributo. La ricerca è fondamentale, perché grazie alla scienza possiamo andare avanti e sensibilizzare i ragazzi vuol dire far crescere la comunità. Abbiamo fatto prevendite e siamo riusciti a raggiungere un buon livello di vendite, coinvolgendo anche esterni alla scuola per arrivare a più gente possibile. Penso che sia un’iniziativa che si può riproporre ogni anno sia nell’ottica del finanziamento alla ricerca che di sensibilizzazione». La giornata di sabato, è stata una tappa del percorso Scuola Airc, a cui il Da Vinci ha aderito. Una prima parte legata alla distribuzione dei prodotti e una seconda in cui i ragazzi hanno realizzato prodotti multimediali, in base alle competenze: prevenzione, ricerca scientifica, volontariato, strategie educative per i più piccoli, grazie a materiali disponibili sul sito Airc arricchiti dalla loro creatività. Hanno partecipato al progetto dieci classi di linguistico, sportivo, scienze umane, scientifico e artistico.

Il dirigente scolastico Giovanni Marcello è soddisfatto. «Siamo pienamente entusiasti di questa attività, per il coinvolgimento dei ragazzi, per l’impegno e l’interesse che hanno dimostrato. Questo, per noi, è stato il primo anno e sicuramente faremo altre esperienze di questo tipo, compatibilmente con l’emergenza che ci ha costretto a rimodulare programma e attività, potenziando il lavoro di ricerca e studio e lo spirito di gruppo. È stata un’esperienza formativa che ha coinvolto tutti».