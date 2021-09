Tumori, ci pensano i volontari 

Mentre in ospedale mancano oncologi e i malati di tumore sono costretti alle trasferte, i volontari sono schierati in prima linea nella prevenzione del tumore al seno e all’ovaio. L’associazione Mano Tesa Ogliastra è ritornata in pista dopo la pausa del periodo estivo e con una squadra di medici, che ha dedicato il tempo libero (a costo zero) alla salute delle donne, ha promosso lo screening mammografico alla cittadella sanitaria di Tortolì. Una settantina le donne, tra i 18 e i 70 anni,in fila per una visita (gratuita): la finalità è preventiva. In alcuni casi i medici hanno rilevato presunti tumori benigni uterini e adenomi mammari. Patologie che necessitano di un approfondimento con gli specialisti.

Sfida alle malattie

L’incidenza dei tumori nelle donne è in aumento: nel 2020 in Italia si sono registrati circa 6.000 nuovi casi in più rispetto all’anno precedente. E tra i tumori femminili, quello del seno e quello dell’ovaio sembrano avere un impatto maggiore sulla sfera emotiva. Anche sulla scorta di questi dati, Mano Tesa Ogliastra in collaborazione con l’Asl di Lanusei ha aperto le porte del poliambulatorio. Sia i medici che gli addetti al supporto organizzativo l’hanno fatto con spirito volontario. «La prevenzione - ha detto Natalino Meloni, 73 anni, medico in pensione di Loceri e presidente di Mano Tesa - è fondamentale perché i tumori al seno e all’ovaio sono i più frequenti nelle donne, in particolare nella fascia d’età tra 40 e 60 anni. In questa fase pandemica il numero delle visite è calato parecchio e anche prenotarne una non è semplice».

L’attività

La nuova frontiera della prevenzione dei tumori passa dai test gratuiti nell’ultimo sabato di ogni mese. «Lo screening - puntualizza Meloni - ha un duplice valore: fai prevenzione e bruci i tempi di attesa. Siamo soddisfatti del primo screening, sul territorio c’è bisogno di queste prestazioni che come Mano Tesa abbiamo avviato lo scorso inverno». In effetti chi qualche mese fa si era sottoposta ai controlli e aveva ricevuto segnali d’allarme attualmente transita negli ambulatori degli specialisti.