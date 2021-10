Tumore al colon, la scoperta salvavita  di un’équipe sarda 

Il gruppo di ricerca del professor Angelo Restivo, che lavora nella struttura di Chirurgia Colo-proctologica del Policlinico Duilio Casula, diretta dal professor Luigi Zorcolo e di cui fa parte anche la chirurga Simona Deidda è arrivata a una clamorosa scoperta: l’intervento chirurgico per il tumore al colon-retto deve essere fatto nel più breve tempo possibile e non, come avviene oggi, dopo lunghi mesi di attesa durante i quali si svolgono cicli di chemio e radioterapia pre operatoria. Infatti, «se effettuato entro 60 giorni, la percentuale di sopravvivenza è superiore all’80 per cento ai 5 anni (contro il 67,6 per cento di attese più lunghe) e quasi del 60 per cento ai 10 anni dell’operazione (contro il 41 per cento)», si legge in una nota del Policlinico. I risultati del lavoro del gruppo di ricerca sardo sono stati pubblicati da Jama Surgery, la più prestigiosa rivista chirurgica internazionale, destando molto interesse nella comunità scientifica internazionale.

La scoperta tutta sarda modificherà le linee guida mondiali della cura di questo cancro. E, cosa fondamentale, contribuirà a salvare la vita a chi purtroppo viene diagnosticato il tumore al colon-retto. Che, tanto per essere chiari, è il terzo in ordine di frequenza nell’uomo e il secondo nella donna, con circa 49.000 nuovi casi diagnosticati in Italia nel 2019. E anche se la mortalità è scesa dagli Anni ’90, rimane in ogni caso la seconda causa di morte per cancro.

La scoperta

I commenti

«Si tratta di una ricerca che dà speranza ai pazienti e lustro alla nostra Azienda», dice il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Agnese Foddis. Per il direttore sanitario Ferdinando Coghe, «il lavoro dei nostri ricercatori è fondamentale. Trovare nuove tecniche e metodiche di cura sono nel dna del Policlinico e del San Giovanni di Dio».

Lo studio

La squadra di Angelo Restivo ha analizzato i dati di 1.064 pazienti (64 anni l’età media, il 61,5% maschi) con tumore del retto che mostravano uno stadio di risposta tumorale non completa a chemio e radioterapia.

«In definitiva – spiega Restivo - tempi di attesa più lunghi prima dell'intervento sono stati associati a una sopravvivenza più bassa rispetto a tempi di attesa più brevi sia a 5 (67,6% contro 80,3%, rispettivamente) che a 10 anni (41% contro 57,8%).

«Il trattamento standard per il cancro del retto – spiega Angelo Restivo – prevede l’esecuzione di una terapia pre-operatoria che comprende la chemioterapia e la radioterapia seguite da un tempo d’attesa prima dell’intervento definitivo di resezione del retto che può arrivare a ben oltre i 3 mesi. Questa strategia migliora i risultati chirurgici in parte dei pazienti ma nel gruppo di quelli che non rispondono bene alle terapie potrebbe essere deleteria. Questi dovrebbero essere identificati rapidamente e sottoposti senza indugio alla resezione chirurgica».

L’importante studio è frutto del lavoro del network nazionale di ricerca sul cancro del colon-retto della Società italiana di Chirurgia oncologica.

I numeri

Il cancro del colon retto è il più frequente: in Italia si registrano circa 50 mila nuovi casi all’anno, 1.000 in Sardegna. In Italia, secondo le più recenti stime dell'Associazione Italiana Registri Tumori, nel 2019 sono stati diagnosticati circa 15.000 nuovi casi di cancro del solo retto.

In Sardegna l’incidenza è di circa 70 casi ogni 100 mila abitanti.

