Tuffi pericolosi? Chi rischia paga 

Riconoscere ai bagnini il potere di impedire, in modo perentorio, l’ingresso in acqua con la bandiera rossa vuol dire tutelare loro stessi che troppo spesso rischiano la propria vita per salvare quella di chi, nella maggior parte dei casi, non usa la prudenza, oltre ovviamente a ridurre le morti. «Nelle attuali condizioni – aggiunge l’assessore Murtas – non essendo pubblici ufficiali, i bagnini hanno esclusivamente la possibilità di dare consigli. Filmare e fotografare, dopo averli informati, chi continua a non ascoltare i consigli speriamo possa servire a rendere l’estate sicura. Nel rispetto della privacy, le immagini verranno trasmesse alle forze dell’ordine, alla Guardia costiera, alla Polizia municipale».

Come negli anni passati, anche a luglio e agosto di questa stagione sono i numeri che raccontano di bagnanti che ignorano l’invito alla prudenza: un turista annegato nelle acque di Pistis e una trentina le persone salvate dal mare in burrasca dai bagnini del servizio di salvamento a mare del Comune, altri tre messi in salvo da Roberto Usala nello specchio d’acqua dello stabilimento privato. E ieri a Scivu, intorno alle 13.30, la bagnina Marianna Mainas ha soccorso due turiste trascinate al largo dalle correnti, Mariachiara Tinghi di Cuneo e Paola Tinghi di Firenze, 59 e 62 anni. Nel 2020, nonostante le poche presenze a causa della pandemia, gli interventi erano stati 55.

«Non solo il fischietto per tentare di dissuadere i bagnanti dall’entrare in acqua quando sventola bandiera rossa o dall’arrampicarsi sulle scogliere a picco sul mare senza protezione. Ora i bagnini possono fotografare e filmare chi non rispetta le regole per inviare la segnalazione alla Municipale». L’assessore alla protezione civile di Arbus, il vice sindaco Simone Murtas, affida maggiori poteri agli operatori della sicurezza del turismo balneare. «Un primo passo per evitare che sulla Costa Verde a ogni stagione estiva ci scappi il morto, i salvataggi siano limitati a un fatto imprevisto o un malessere».

Salvataggi

Serve una legge

L’impegno del Comune è quello di partire con una proposta di legge alla Regione che definisca la figura del personale di salvataggio balneare. «Fra l’altro – conclude Murtas – quando l’intervento avviene per negligenza è giusto che i costi ricadano sui responsabili e non sulla comunità. Un po’ come in alcune regioni con il soccorso alpino, dove il conto, in tutto o in parte, si presenta ai trasgressori».

In spiaggia

«Capita spesso – racconta il coordinatore del servizio di salvamento, Matteo Melis – che i bagnanti ci ignorino. Al richiamo rispondono di essere esperti nuotatori. Così chi si arrampica sulle scogliere – le medicazioni nelle torrette sono quotidiane – diversi i casi con l’intervento dei vigili del fuoco. Quando li avvisiamo che saranno filmati col telefonino, c’è chi fa marcia indietro e chi ci guarda in cagnesco. Il caso più eclatante è quello di due papà: si sono tuffati in acqua con i figli davanti al morto annegato».

