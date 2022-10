Tu vuò fa’... il napoletano Ebbanesis: «E allora canta con noi» 

La musica è lo specchio dell’anima, perché fa trasparire le emozioni più pure e autentiche. Emozioni che Viviana Cangiano e Serena Pisa in arte Ebbanesis sono in grado di trasmettere con le loro voci calde e suadenti, rielaborando in lingua napoletana grandi classici come “Bohemian Rhapsody” dei Queen o “Ave Maria”. I loro sono due timbri diversi ma complementari, più graffiante quello di Serena più delicato quello di Viviana, capaci di ottenere milioni di visualizzazioni su YouTube e ricevere attestati di stima importanti come Stefano Bollani, Massimo Ranieri e Valerio Mastandrea. Due timbri la cui unione sarà protagonista oggi alle 20.30 allo Spazio Open Scena Concept in via Newton a Cagliari in occasione del nuovo appuntamento della settima edizione del festival “Spettacolo Aperto di musiche per coro” organizzato da Studium Canticum. Una serata in cui tradizione e innovazione si amalgamano perfettamente dando vita a uno spettacolo che parla con dolcezza agli animi delle persone.

Partiamo dalle origini: che cosa significa Ebbanesis?

«Abbiamo voluto rispettare la tradizione tipica della parlesia, un linguaggio in gergo che un tempo usavano i musicisti per non farsi capire. Tra i vari vocaboli la scelta è ricaduta su 'e bbane, ovvero i soldi. Non per il significato ma per la bellezza del suono che si ricavava dall'unione con qualcosa di più pop come sis, diminutivo di sisters, perché nella vita siamo amiche, come sorelle. Ebbanesis è l'unione tra queste due parole che tanto ci piacevano insieme».

Che legame avete con la vostra città, Napoli?

«Il nostro rapporto con la città è di odio e amore ma come in tutti i rapporti d’amore che si rispettano il bene vince sempre sull’odio. Napoli è il nostro destino, è una città piena di contraddizioni, una madre che non smetterà mai di fare sentire la sua carezza».