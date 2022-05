Tsitsipas manda a casa Sinner  

Il greco si è imposto 7-6(5), 6-2 e si qualifica per le semifinali, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ha superato 7-5 6-2 il cileno Cristian Garin. Sinner si è fatto sorprendere dalla partenza del re di Montecarlo, che si è costruito una palla break per il 4-0, prima del prepotente ritorno dell'azzurro, che ha rimandato il verdetto al tiebreak, perso 7-5. Il secondo set si è messo subito bene per Tsitsipas, che ha trovato un break nel terzo gioco, per poi ripetersi, a zero, ancora nel settimo. Il rosso dell'Alta Pusteria non è riuscito a trovare le contromisure, nonostante il tifo infuocato del Centrale romano.

Si infrange contro Stefanos Tsitsipas il sogno di Jannik Sinner di proseguire la sua avventura agli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico.

Il greco si è imposto 7-6(5), 6-2 e si qualifica per le semifinali, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ha superato 7-5 6-2 il cileno Cristian Garin. Sinner si è fatto sorprendere dalla partenza del re di Montecarlo, che si è costruito una palla break per il 4-0, prima del prepotente ritorno dell'azzurro, che ha rimandato il verdetto al tiebreak, perso 7-5. Il secondo set si è messo subito bene per Tsitsipas, che ha trovato un break nel terzo gioco, per poi ripetersi, a zero, ancora nel settimo. Il rosso dell'Alta Pusteria non è riuscito a trovare le contromisure, nonostante il tifo infuocato del Centrale romano.

Nole Djokovic

Contro il numero del mondo, oggi ci sarà il norvegese Casper Ruud, che ha spento l'entusiasmo del canadese Denis Shapovalov, caricato dalla vittoria su Rafa Nadal, battendolo 7-6(7), 7-5. Straordinaria la prova del serbo, nel match serale, contro l’altro canadese Auger Aliassime: finisce 7-5, 7-6 un match spettacolare, intenso, ricco di grandi colpi che hanno infiammato il pubblico, anche ieri notte un tutto esaurito da record.

Swiatek e Jabeur

Nel femminile, continua la cavalcata della numero 1 Iga Swiatek, che dopo aver lottato per conquistare il primo set, non lascia neanche un game nel secondo alla canadese Bianca Andreescu. Oggi, in semifinale dovrà difendersi dalla bielorussa Aryna Sabalenka, che con grinta ha superato 4-6, 6-3, 6-2 la sua bestia nera, la statunitense Amanda Anisimova che l'aveva superata nei precedenti quattro incontri (l'ultimo, a Madrid).

Nella parte bassa, la tunisina Ons Jabeur, dopo aver vinto Madrid, continua a vincere. Stavolta ha disinnescato la greca Maria Sakkari 1-6, 7-5, 6-1.

Doppio azzurro

Semifinale per i grandissimi Fognini e Bolelli: perdono il primo set, traballano nel secondo, poi vincono 11-9 il super tie-break. Dall'altra parte della rete stasera ci saranno i croati Mektic e Pavic. Nell'altra semifinale, si sfideranno lo statunitense John Isner e l'argentino Diego Schwartzman contro il kazako Andrei Golubev e l'argentino Maximo Gonzalez. Nel doppio femminile, semifinali fra le russe Veronika Kudermetova e Anastasia Pavlyuchenkova contro la statunitense Desirae Krawczyk e l'olandese Demi Schuuurs, e la ceca Lucie Hradecka e l'indiana Sania Mirza contro la canadese Gabriela Dabrowski e la colombiana Gitaliana Olmos.

