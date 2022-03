Truffa per ottenere i sussidi 

Una indagine certosina, andata avanti per diverse settimane. Da una parte, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu, dall’altra decine di cittadini sardi e stranieri messi sotto controllo per presunti illeciti legati al Reddito di cittadinanza. Controlli incrociati di documenti, verifiche sulle residenze e sulle loro attività. Risultato? In questa prima fase di indagine, nella rete degli inquirenti sono finiti dieci nigeriani, accusati di aver percepito l’assegno senza averne i requisiti. E le indagini, che vanno avanti, potrebbero far luce su un raggiro ben più consistente. Alcuni dei nigeriani, messi sotto accusa per la truffa, sono giovanissimi, non più di vent’anni. Altri, hanno una età fra i trenta e i quarant’anni. Qualcuno non abiterebbe più a Quartu. Sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica. Tutti risultano disoccupati, alcuni sono irreperibili.

Le verifiche

L’inchiesta è coordinata dai capitani Michele Cerri, comandante della Compagnia, e Gianni Russo, comandante del Nucleo operativo, e dal tenente Pietro Lucania. Una inchiesta a 360 gradi con la mobilitazione di uomini particolarmente esperti del settore.

L’esame incrociato dei dati documentali e delle informazioni acquisite nel corso di specifici servizi di controllo del territorio e di quelli forniti dal Comune di residenza, hanno accertato delle anomalie nella documentazione reddituale. Constatando, al momento della presentazione della domande, la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del sussidio, con particolare riguardo al requisito della permanenza minima di dieci anni (di cui gli ultimi due in via continuativa) nel territorio italiano.

Le attenzioni degli inquirenti ad un certo punto si sono ristrette ai dieci nigeriani. Nessuno di aveva i requisiti richiesti dalla legge. La concessione del contributo arriva sulla base di semplici autocertificazioni presentate a patronati, Caf, o tramite comunicazioni online. Da qui la possibilità di percepire l’assegno dello Stato. Sono stati i carabinieri a verificare la loro situazione con la denuncia a piede libero degli extracomunitari. Alcuni dei quali, come detto, risulterebbero anche irreperibili.