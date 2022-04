Truffa nel Caf abusivo, indagato il titolare 

Alcuni clienti, ormai stanchi delle poco chiare spiegazioni fornite dal referente Caf, si sono presentati in caserma e hanno presentato una circostanziata querela. L’inchiesta è stata avviata diversi mesi fa e c’è voluto del tempo per chiudere il cerchio. Gli accertamenti, che hanno comportato inevitabilmente dei controlli incrociati, hanno impegnato diversi uomini dell’Arma. I quali, peraltro, hanno scoperto che il 62enne non sarebbe iscritto a nessun ordine professionale, obbligatorio per l’esercizio di un’attività tanto delicata. Non solo: l’uomo aveva aperto un altro Caf a Cagliari rimasto aperto solo pochi mesi per via di uno sfratto per morosità.

Agli utenti sembrava una procedura routinaria: il pagamento di un acconto – che variava dai 40 ai 100 euro -, copia delle ricevute dell’avvenuta trasmissione dei documenti ai diversi enti e istituti di competenza e qualsiasi risposta per ogni situazione. Piuttosto, non rivedendo indietro quegli importi, né alcun aggiornamento sull’iter della pratica, qualcuno ha cominciato a insospettirsi.

Ufficio di rappresentanza, brochure illustrative, regolari ricevute per la trasmissione delle pratiche inoltrate all’Inps. Insomma, tutto ciò che serve per una sede Caf (Centro di assistenza fiscale) che si rispetti. Anche per quella di Monserrato, alla quale si sarebbero rivolti moltissimi utenti per il disbrigo delle diverse pratiche. Nei giorni scorsi, però, la sgradevole sorpresa: nell’ufficio monserratino sarebbe stato messo in atto un raggiro ai danni degli ignari contribuenti. I carabinieri, infatti, hanno chiuso le indagini con una denuncia per truffa nei confronti del responsabile del Caf, un 62enne.

Tutto normale

Le denunce

I mandati

Nonostante non avesse i requisiti per operare, il presunto truffatore si era fatto sottoscrivere oltre 200 mandati di rappresentanza e assistenza fiscale. Inutile sottolineare che nessuna pratica è andata a buon fine. Il 62enne, vista la mala parata, ha pensato nei giorni scorsi di rimuovere le targhette esterne e portar via il materiale pubblicitario ben visibile nelle vetrine. Il fascicolo è in Procura, in attesa che il pm delegato decida di interrogare l’uomo in presenza del suo legale.

Precedenti

In questi ultimi tempi il fenomeno delle truffe sta dilagando. I carabinieri di Quartu e Monserrato, ma anche quelli del resto dell’hinterland, hanno denunciato di recente decine di persone. In molti casi si sta per definire i tempi per il dibattimento davanti al tribunale. A colpire, soprattutto, è il numero dei raggiri commessi attraverso la rete, in particolare nella compravendita di strumenti tecnologici e non solo.

In troppi si fidano di offerte apparentemente vantaggiose per poi ritrovarsi con un “pacco” vero e proprio. Prodotti che non arrivano a destinazione, e quando si tratta di motozappe, addirittura di auto, dopo aver versato somme importanti, alla delusione si aggiunge il danno.

Singolare il caso di una donna del Cagliaritano che ha acquistato una lavatrice online: l’elettrodomestico è arrivato al suo domicilio ma era privo di motore, quindi inutilizzabile. Ecco perché carabinieri e polizia invitano alla massima attenzione.

