Truffa del pellet, sette denunce 

Quel pellet in offerta sembrava un vero affare. In realtà dietro quelle promozioni online si nascondevano siti web fasulli e un sistema di raggiri che è stato smascherato dai carabinieri. I militari di Seneghe e Marrubiu, dopo accurate indagini, hanno denunciato sette persone per truffa aggravata continuata e sostituzione di persona, e oscurato 40 siti web creati appositamente dalla “banda del pellet” per i propri raggiri.

La truffa

Tutto è iniziato a settembre quando due cittadini di Seneghe avevano pensato di fare le scorte di pellet per l’inverno. Avevano iniziato una ricerca su Internet e si erano imbattuti in un sito riconducibile ad un’azienda specializzata nel commercio di materiale edile che proponeva pellet a un prezzo estremamente vantaggioso, molto più basso rispetto ai prezzi di mercato. I due pensavano di fare un affare e così, senza perdere tempo, avevano versato 1200 euro tramite bonifico bancario. Peccato però che il pellet non sia mai arrivato. A quel punto era scattata la segnalazione ai carabinieri.

Le indagini

Avviati gli accertamenti (durati due mesi), i militari si sono concentrati sui siti che trattavano quel tipo di prodotto riuscendo a rintracciare altri 40 siti web utilizzati dai malfattori per simili truffe. Tutti i siti “fake” avevano caratteristiche comuni sia nella grafica che nell’impaginazione; inoltre nei contatti venivano indicati numeri di telefono fisso inesistenti e di cellulari intestati a persone extracomunitarie irrintracciabili, indirizzi mail inesistenti. Nessuna informazione poi sulla Partita Iva e sul diritto di recesso, che invece sono obbligatorie per legge. I riscontri incrociati sulle persone che avevano chiesto gli spazi web con le informazioni bancarie degli intestatari dei conti correnti ove venivano eseguiti i bonifici, hanno consentito di identificare 4 donne originarie di Castel Volturno (77 anni), Napoli (37), Milano (48) e Pisa (73), e tre uomini di Pozzuoli (22), Bologna (48) e Capua Vetere (45). I sette sono stati denunciati per truffa aggravata ma anche per sostituzione di persona perché avevano assunto l’identità dei titolari di altre ditte. Truffe simili sono state smascherate anche nel resto d’Italia.