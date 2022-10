Truffa del fotovoltaico: condannato 

Tre condanne e assoluzioni per reati minori: è la sentenza pronunciata ieri in tribunale a Sassari dalla giudice Giulia Tronci sulla presunta truffa allo Stato per le somme ricevute dalla società Enervitabio San Cosimo per gli impianti fotovoltaici di Giave. Incentivi per la conversione fotovoltaica dell’energia solare che, secondo l’accusa sostenuta dal sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, sarebbero stati ottenuti da Sascha Michael Rossmann, amministratore unico dell’azienda, attraverso una serie di raggiri che avrebbero portato alle casse societarie, dal giugno 2012 al marzo 2016, 8 milioni 831 mila euro.

La sentenza

E proprio Rossman è stato condannato a tre anni per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, all’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e all’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Una decisione a cui l’avvocato difensore dell’imputato, Giuseppe Conti, si opporrà facendo appello. L’altra misura riguarda Franco Tocco e Raffaele Giardino, rispettivamente amministratore unico e rappresentante legale della Esmeralda Società agricola. Per entrambi la condanna a un anno e dieci mesi, con la sospensione condizionale per Tocco, per l’emissione di fatture inesistenti relative ai servizi di coltivazione stipulate con la Enervitabio. Un’azione che, per il pubblico ministero, era diretta a ottenere un’evasione delle imposte sui redditi.

L’impianto

La magistrata ha poi disposto, in merito al complesso aziendale, la confisca, sia del terreno che dell’impianto, e ordinato lo smantellamento del secondo e l’eventuale vendita dei componenti, se possibile, oppure la distruzione degli stessi. Quest’ultimo destino riguarderà anche i terreni di cui si occuperà l’istituto vendite giudiziarie. Confiscati anche 8 milioni e 831 mila euro, l’equivalente del profitto avuto dal Gestore dei servizi energetici, misura disposta mediante le somme già sequestrate, o con i beni immobili e i crediti di Rossmann. Assoluzione invece per Tocco, Giardino, Rossmann e anche Walter Siddi, amministratore della Atlantia Investimenti, riguardo alle fatture emesse per la realizzazione dell’impianto d’irrigazione. Rigettata infine la richiesta di risarcimento presentata dal comune di Giave. Gli altri avvocati erano Gianluigi Poddighe, Massimo Bonvicini e Matteo Pinna. Entro sessanta giorni le motivazioni della sentenza.