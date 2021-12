Truffa da 96mila euro a un avvocato 

A conti fatti i circa 100 mila euro sono usciti dal conto di famiglia aperto da anni nella Banca Intesa San Paolo e, invece di finire su quello dell’impresa, al vicino Monte dei Paschi, sono volati oltre il mare, in un’agenzia della Banca Nazionale del Lavoro di Milano. «Nel giro di due giorni i soldi erano già spariti e il conto prosciugato», sottolinea l’avvocato Cuccu, «purtroppo le leggi sulla privacy tutelano anche i delinquenti, dunque non abbiamo ancora saputo chi sia il titolare del conto corrente. Abbiamo presentato un reclamo sia alla Bnl che alla nostra banca, che declinano ogni responsabilità, e abbiamo anche presentato una querela alla Polizia Postale».

La truffa è stata messa a segno il 10 dicembre, quando nell’email dell’avvocato Marco Cuccu sono arrivate le fattura dell’impresa, una tra le più note di Cagliari, che gli ha eseguito i lavori in casa. «Li conosco da anni e avevamo avuto contatti telefonici», racconta il legale, «eravamo in contatto telefonico e mi hanno detto che avrei ricevuto le fatture via email. Così quando le ho ricevute ho proceduto al pagamento». Due fatture, identiche alle originali, ma con l’Iban sostituito: una da 85 mila euro e l’altra da 11 mila. «Visto l’importo», prosegue l'avvocato, «abbiamo fatto un cosiddetto “bonifico parlante”, ovvero un bonifico fatto direttamente in banca perché superava i 30 mila euro. Un tipo di transazione che prevede l’identificazione del beneficiario tramite partita Iva». Ma poi l’impresa ci ha fatto sapere che i soldi non erano arrivati, anche se dal conto erano usciti.

Una truffa da quasi 100 mila euro, praticamente l’intero importo di due fatture a saldo per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione. L’ultima frontiera del raggiro informatico si chiama “Man in the middle” (l’uomo nel mezzo) e, due settimane fa, a farne le spese è stato un avvocato cagliaritano e la sua famiglia. I pirati del web hanno intercettato e ritoccato le fatture inviate dall’impresa che aveva eseguito i lavori nell’appartamento, modificando solo l’Iban e lasciando tutto il resto identico: così, quando sono stati effettuati i bonifici, i truffatori si sono intascati i soldi. Sulla vicenda ora è scattata l’indagine della Procura e della Polizia postale, mentre l'avvocato ha presentato anche un reclamo alle banche.

Il racconto

La truffa

A conti fatti i circa 100 mila euro sono usciti dal conto di famiglia aperto da anni nella Banca Intesa San Paolo e, invece di finire su quello dell’impresa, al vicino Monte dei Paschi, sono volati oltre il mare, in un’agenzia della Banca Nazionale del Lavoro di Milano. «Nel giro di due giorni i soldi erano già spariti e il conto prosciugato», sottolinea l’avvocato Cuccu, «purtroppo le leggi sulla privacy tutelano anche i delinquenti, dunque non abbiamo ancora saputo chi sia il titolare del conto corrente. Abbiamo presentato un reclamo sia alla Bnl che alla nostra banca, che declinano ogni responsabilità, e abbiamo anche presentato una querela alla Polizia Postale».

Man in the middle

Sulla vicenda stanno lavorando gli investigatori della Polpost, coordinati dal dirigente Francesco Greco, che conoscono bene la cosiddetta truffa “Man in the middle”. L’hacker-truffatore si inserisce nelle caselle email (o di chi invia o di chi riceve) e modifica dalla fattura solo l’Iban, lasciando tutto il resto invariato. «Premesso che siamo vittime di una truffa», spiega il legale, «esistono norme anti-riciclaggio che, su questi importi, impongono il tracciamento del denaro. Come è possibile che basti un Iban sostituito, o semplicemente che si commetta un un errore, perché importi così rilevanti transitino da un conto all'altro senza che nessuna delle due banche verifichi la concordanza dell’Iban con l’intestatario? L’operazione viene fatta nell’istituto di credito proprio perché si possa essere anche tutelati».

