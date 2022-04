Truffa alle imprese, 4 le vittime 

Per la Dda di Cagliari ora il caso di Massimo Ciancimino è chiuso, i magistrati Rossana Allieri e Guido Pani hanno ricostruito una serie di episodi che vedono il figlio di Vito Ciancimino (ras democristiano affiliato a Cosa Nostra) attivo a Olbia dal 2014 al 2017. L’accusa dei due magistrati è associazione a delinquere finalizzata alla truffa, ai danni di almeno quattro imprenditori di Olbia. I presunti complici di Massimo Ciancimino (59 anni, nato a Palermo, personaggio chiave nella vicenda della presunta trattativa Stato-Mafia) sono l’ex consigliere comunale e promotore finanziario di Olbia, Marco Varrucciu e la moglie Giuseppa Lo Secco (palermitana e amica di vecchia data di Ciancimino). Secondo la Dda di Cagliari i tre avrebbero agito insieme per raggirare gli imprenditori Maria Annunziata Sistu (amministratrice della Solimas srl), Giuseppe Sechi (Marte srl), Pierluigi Serra (Sardegna Holding srl) e Paolo Zarra. Cade invece l’aggravante del metodo mafioso.

Le società di Varrucciu

Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Olbia, che si è occupata a lungo delle società di Varrucciu, la Marva Consulting e la Marva Holding. Secondo i pm della Dda di Cagliari il caso più grave ed emblematico è quello della società Solimas srl. L’immobiliare stava ultimando un edificio (46 appartamenti) a Olbia. Come succede spesso alle imprese edili, l’operazione entra in una fase di stallo per problematiche di tipo finanziario. Alla Solimas viene garantito, stando alle conclusioni delle Fiamme Gialle di Olbia, un finanziamento bancario che non arriverà mai. Successivamente la Marva Holding dà la sua disponibilità ad acquistare per due milioni di euro i 46 appartamenti in costruzione. Nel dicembre del 2015, Ciancimino, partecipando ad un incontro in un albergo milanese, avrebbe in qualche contribuito a convincere le vittime sulla solidità finanziaria della Marva Holding. L’edificio non sarà mai acquistato, ai rappresentati della Solimas vengono anche consegnati atti contabili falsi. I danni per le vittime della presunta truffa sono ingenti.

Le difese

Marco Varrucciu e Giuseppa Lo Secco, difesi dall’avvocato Giommaria Uggias, hanno sempre respinto le accuse della Dda. Anche Ciancimino, assistito da Riccardo Floris, Roberto D’Agostino e Antonio Pirolozzi, si dice del tutto estraneo dalle vicende olbiesi indicate nell’avviso di concluse indagini.