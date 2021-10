Truffa alla banca, otto denunce 

La stangata, almeno quella scoperta dalla Polizia, è di circa 60 mila euro, ma adesso a Sassari le banche stanno spulciando le carte per trovare le tracce della banda dei correntisti. Una decina di persone (otto sono state identificate dagli investigatori della Squadra mobile) avrebbe studiato e utilizzato un sistema per ottenere prestiti bancari e l’apertura di conti correnti, presentando documenti falsi (Cud, buste paga, Isee e documenti di identità). Sono stati individuati dal personale della Squadra mobile (coordinato dal dirigente Dario Mongiovì) almeno una decina di contratti con un istituto di credito (ma le indagini riguardano anche altre banche), tutti basati su documentazione falsa. Ma potrebbe trattarsi soltanto di una parte dei prestiti ottenuti dalla banda. Sono state identificate, per ora, otto persone di età compresa tra i 25 e i 45 anni, tutte residenti a Sassari. Per loro le accuse sono pesanti e il personale della Mobile ha acquisito, oltre ai documenti, anche immagini che ritraggono gli indagati.

«Non lavorano da noi»

La Polizia ha fornito alla Procura di Sassari (che ora valuta le misure cautelari da adottare) documenti di vario tipo. In sostanza, per ottenere l’apertura dei conti correnti, sarebbero stati indicati e documentati rapporti di lavoro inesistenti. I presunti truffatori si presentavano come dipendenti di negozi di abbigliamento, rivendite di materiale edile o arredi per il bagno. Ma quando gli investigatori, dopo le prime segnalazioni della banca, sono andati a verificare la posizione degli indagati, hanno scoperto che i titolari di negozi e aziende indicati nei documenti presentati allo sportello, non avevano mai visto in vita loro le persone denunciate. Quindi buste paga e Cud erano tutti falsificati. Molto abilmente, visto che hanno superato i controlli della banca. La vicenda è ancora tutta da chiarire, infatti una parte della documentazione sequestrata dalla Polizia è autentica.

L’inchiesta

Per ora si parla di prestiti di somme di denaro non superiori ai 15 mila euro, ma l’inchiesta è ancora in corso. Alcuni dei presunti truffatori (che secondo il pubblico ministero operavano insieme) hanno anche precedenti per truffa.