Truffa al prete, il pm: «Otto anni» 

Otto anni di reclusione e 2 mila euro di multa, questa la condanna che il pubblico ministero Silvia Mascia attraverso una serrata e puntuale ricostruzione dei fatti, ha chiesto per Mariella Ore, 54 anni di Bonarcado, accusata di una serie di reati che vanno dalla truffa fino all’estorsione passando per la sostituzione di persona, reati che le erano costati mesi di carcere e poi di arresti domiciliari.

Vittima del raggiro un sacerdote oristanese, assistito dall’avvocato Anna Maria Uras, che aveva perso, in alcuni anni circa 375 mila euro.

L’udienza

L’udienza di ieri presieduta dal giudice Federica Fulgheri è stata interamente dedicata alle conclusioni del pubblico ministero Silvia Mascia. Si continuerà il 9 settembre con l’arringa del rappresentante di parte civile Anna Maria Uras per il sacerdote e del difensore di Mariella Ore, avvocato Federica Atzeni. Quindi la sentenza che chiuderà in primo grado la vicenda che aveva suscitato un certo clamore per le modalità e i personaggi coinvolti .

La vicenda

Ritorniamo indietro di qualche anno, 2017 o anche prima. Secondo i carabinieri il rapporto tra il sacerdote 79enne della diocesi di Oristano e la signora di Bonarcado risale ancor prima degli anni. Per l’Arma è comunque pacifico che dal 2017 Mariella Ore avrebbe iniziato a chiedere e ricevere soldi dal prete fino al gennaio dell’anno scorso quando il sacerdote ormai sfinito di cassa e di divina tolleranza non decide di denunciare i fatti e far venire così alla luce i dettagli di una vicenda che meriterebbe se non un film certamente una sfiziosa telenovela.

La truffa

Il ciak è stile strappalacrime: la donna in lacrime confida al prete di essere in grave difficoltà finanziarie e economiche. Bussate e vi sarà aperto per cristiana carità ma anche perché, racconta il prete nella denuncia ai carabinieri, la signora gli avrebbe confidato qualcosa di più strettamente materiale: un patrimonio di circa 4 milioni al quale non poteva però accedere a causa del divorzio del marito. I soldi chiedono soldi e per sbloccare quel tesoro erano necessari 175mila euro che però il prete non possedeva. Troppi soldi e parecchio strana la faccenda per non far nascere sospetti. Il racconto sarà anche poco credibile ma è comunque interessante. Tanto più interessante quando la signora assicura al benefattore la spartizione della somma. Secondo l’accusa sostenuta ieri nel processo col rito abbreviato sarebbe questo l’inizio di una lunga e sofferta catena di richieste di denaro, aggravate da ricatti e minacce imbastite da racconti oltre le nuvole. Il sacerdote comunque si dà da fare e attraverso parenti e amici racimola il gruzzolo necessario per sbloccare i fantomatici 4 milioni. Anche la carità cristiana però ha un limite, non può durare in eterno e così alla fine il religioso sfinito non prende coraggio e decide di denunciare la donna. Mariella Ore finisce in carcere, il prete si libera della catena e la Giustizia riannoda i fili che in buona parte collegano i soldi del sacerdote alle gettoniere dei videopoker dalle quali sembrerebbe che la donna di Bonarcado fosse fortemente attratta.

