Trovato morto l’uomo scomparso 

Dopo le autorizzazioni del magistrato di turno sono state avviate le operazioni di recupero della salma. Sul posto erano presenti anche il medico legale e la Guardia Costiera. Tutte le operazioni di soccorso e di coordinamento sono andate avanti in costante contatto con la Prefettura di Cagliari. Ma purtroppo per Taccori non c’è stato niente da fare.

Lo cercavano da più di due giorni ma probabilmente Roberto Taccori, 47 anni, era lì, riverso sulla scogliera tra Calamosca e Marina Piccola, fin dal giorno della sua scomparsa lunedì scorso.

Tragico epilogo

Il suo corpo senza vita è stato individuato ieri mattina dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago -144 reparto volo Sardegna, decollato da Alghero e che era impegnato proprio a sorvolare la zona per trovarlo, mentre i colleghi sommozzatori e del nucleo nautico dell’Unità Navale del distaccamento portuale perlustravano il mare.

Le ipotesi

Forse l’autopsia potrà chiarire se sia caduto a seguito di un malore o se si sia trattato di un incidente. Tutto è possibile. Taccori aveva infatti avuto un infarto nell’aprile del 2021 e da allora prendeva tutti i giorni dei farmaci che al momento della scomparsa aveva lasciato a casa. Ma potrebbe anche essere scivolato durante un’escursione. Lui quella zona però la conosceva molto bene perché più volte si era spinto da quelle parti sia a piedi che con la sua bicicletta.

Giorni di angoscia

Sono stati giorni di angoscia per la sua famiglia, passata dalla disperazione seguita alla sua scomparsa, alla speranza di lunedì pomeriggio quando, proprio nella zona di Calamosca, era stato tratto in salvo un’escursionista. Ma purtroppo non si trattava di Roberto Taccori. Lui, anche se in quel momento nessuno poteva saperlo, era a poca distanza da lì, ma ormai privo di vita.

Da casa era uscito lunedì mattina intorno alle 9 senza dire dove si stava recando. La compagna Daniela Graziu aveva raccontato di aver cominciato a preoccuparsi all’ora di pranzo «quando mi sono accorta che aveva lasciato qui i telefonini, i documenti, i soldi e le carte di credito». E anche quelle medicine che doveva prendere tutti i giorni per il suo cuore malandato.

La ricostruzione

Qualcuno aveva detto di averlo visto lunedì alle 10,30 a Marina Piccola e da allora non c’era stata più nessuna segnalazione. È quindi probabile che proprio da Marina Piccola l’uomo si sia spinto verso Calamosca e che poi abbia avuto un malore o sia caduto. La famiglia aveva presentato denuncia di scomparsa fin da subito alla Polizia. Da lì si era messa in moto la macchina delle ricerche, coordinate dalla Prefettura. Anche ieri mattina lo cercavano non solo alla Sella del Diavolo ma anche a Monte Urpinu, senza tralasciare Quartu nonostante tutto facesse pensare che si fosse spostato a Cagliari, forse in autobus. Una storia senza lieto fine che ne ricorda un’altra dell’estate scorsa, quando un uomo cardiopatico era scomparso da casa. Lo avevano trovato qualche giorno dopo nel canneto in via Della Musica, stroncato da un malore.

