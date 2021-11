Trovati i fondi per finire la rotatoria 

Trovate le risorse il cantiere può dunque ripartire. «L’accelerazione è stata chiesta espressamente dallo stesso primo cittadino – precisa l’assessore -. Presto gli operai torneranno al lavoro per ultimare questo importante tassello per la viabilità intorno alle aree del policlinico, la messa a disposizione di questa bretelle permetterà infatti agli automobilisti di alleggerire la pressione sul vecchio svincolo e inoltre permetterà ai residenti nelle zone di Is Corrias di essere connessi in sicurezza con il resto della viabilità cittadina».

Non può che essere soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «Questi appena approvati dalla Giunta sono interventi di completamento di un’opera che l’amministrazione stava già realizzando da tempo – dice -, una situazione che ha me sta particolarmente a cuore perché si tratta del mio primo impegno da assessore. Il mio primo sopralluogo dopo l’insediamento nella nuova veste assessoriale è stato proprio nelle aree dove verranno realizzati questi interventi».

Si tratta di un’arteria che, quando l’Anas aprirà lo svincolo con la statale 554, fornirà una valida alternativa agli automobilisti per accedere al policlinico universitario. Le risorse messe a disposizione serviranno per realizzare il guard-ral, montare i pali per l’illuminazione, alcuni cordoli con luci di sicurezza a led. Inoltre verranno installate le telecamere di sicurezza che andranno a integrare il sistema già in uso nel resto della città.

Duecentomila euro per il completamento della rotatoria di Is Corrias e la messa in sicurezza della circolazione stradale attorno al Policlinico. Ripartono finalmente i lavori sul tracciato della nuovissima bretella progettata dal comune di Monserrato per alleggerire il traffico sulla strada provinciale 8, che si erano fermati da qualche mese in attesa dell’arrivo di nuove risorse.

L’assessore

Mini rivoluzione

Il nuovo intervento andrà quindi a completare la riqualificazione della viabilità da e verso il Policlinico iniziata con l’inaugurazione del viale Roberto Sequi, intervento questo che ha consentito un rapido e diretto accesso a chi doveva raggiungere il pronto soccorso del Policlinico ma ha dato anche uno sbocco importante agli abitanti della zona di Is Gregorius, come aveva spiegato lo stesso Tomaso Locci: «Ci sono voluti tre anni ma siamo riusciti grazie alla collaborazione tra Policlinico e Università e comune di Monserrato a dare un accesso agli abitanti di Is Gregorius, cosa che inizialmente non era stata tenuta in considerazione».

