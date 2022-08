Trovata bruciata l’auto della rapina 

Un’auto in fiamme nella notte. Un incendio che potrebbe nascondere verità importanti: la Fiat Panda distrutta dal fuoco potrebbe essere quella che è stata utilizzata una settimana fa per la rapina alla banca di Arborea a Donigala Fenughedu. I carabinieri non si sbilanciano, le indagini sono in corso e vanno avanti a ritmi serrati.

Il rogo

A dare l'allarme intorno alla mezzanotte di mercoledì è stato un automobilista che ha notato un’auto in fiamme sotto il cavalcavia della 131, nella strada che da Palmas Arborea porta a Santa Giusta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e quello dei carabinieri della Compagnia di Oristano. Sono scattati subito gli accertamenti per risalire al proprietario della Fiat Panda che è risultata essere stata rubata a giugno a Zeddiani.

Le indagini

Immediato il collegamento con la rapina di venerdì 5 agosto, quando tre malviventi avevano fatto irruzione nella filiale del Credito cooperativo di Arborea, a Donigala. E, secondo i primi riscontri dei carabinieri, la banda si era mossa proprio a bordo di una Fiat Panda. Con ogni probabilità potrebbe trattarsi della stessa auto, i carabinieri stanno effettuando tutta una serie di accertamenti per avere maggiori certezze. Al vaglio i filmati della videosorveglianza, qualche telecamera potrebbe aver ripreso un eventuale passaggio dell'auto prima dell’incendio e altri spostamenti.