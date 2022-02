Trovarsi nel mezzo di una tempesta e, nonostante tutto, andare avanti 

L’album è prodotto da Drown Within Records, in collaborazione con Le Officine e Acme; Fabio Demontis ha curato il mixaggio. Prevista anche una versione in vinile: «La chiave è la percezione, infatti il lato A racconta quella che abbiamo degli altri, il B quella che abbiamo di noi stessi», continua Porcu. La protagonista di “Her” ha conquistato anche la copertina, realizzata da Veronica Frau, in arte Kismet Hubble, e con la modella Blood Valkyrie. «Una figura che rappresenta la femminilità dolce, materna e al tempo stesso antica», spiega Cabboi. «Questo album per me è un’esperienza davvero bella, siamo andati spediti con la registrazione dei brani, ma ci siamo anche presi il nostro tempo», svela Roberto Sechi, batterista della band.

E un’altra emozione, molto antica, caratterizza “Her”, che dà il titolo all’album. «Ho letto un articolo sul fossile KNM – ER 1808, una donna di tantissimi anni fa. Meno famosa di Lucy ma forse più importante perché lei non poteva muoversi, a causa di una malattia. Eppure le analisi hanno dimostrato che rimase in vita a lungo. Qualcuno si prendeva cura di lei, una prima testimonianza dei sentimenti; parlandone con gli altri è nata la canzone», racconta Porcu.

Camminare a fatica, ma senza fermarsi. Portando un peso che è anche una forza. L’essenza della nuova canzone dei Gairo, “Like an elephant in a sandstorm”, letteralmente in inglese “Come un elefante in una tempesta di sabbia”, è questa. Il singolo, dopo “Apogee”, è il secondo estratto dall’album “Her”, in uscita a metà marzo. «Racconta uno stato d'animo che abbiamo provato tutti, quello di chi soffre ma va avanti», sintetizza Marco Porcu, chitarrista della band. Un ritorno gradito e importante per questa band post metal cagliaritana. Un brano intenso, dove la musica possente e cadenzata si accompagna a poche parti vocali: «L’uso della voce è selezionato», continua Porcu. «Mi sono ispirato a un momento di crisi personale, ma riconoscibile per tanti», spiega Luca Cabboi, bassista e autore dei testi dell’album; «una vera tempesta emotiva».

KNM – ER 1808

La squadra

Nuovi inizi

«I Gairo sono nati da una mia idea, nel 2017», continua Porcu; «ero batterista in un’altra band che purtroppo si è sciolta, avevo bisogno di un nuovo inizio; e ora nuovi elementi si stanno aggiungendo. È arrivato un ottimo cantante, Donato Cherchi, che ha fornito la sua voce in “Her”, un nuovo chitarrista, Davide Ragazzo, e una nuova grande voce femminile e chitarrista, Aurora Atzeni, che sarà molto importante nei pezzi futuri». Di “Like an elephant …” è già uscito anche il video musicale. Quasi otto minuti davvero spettacolari, per la regia di Nicola Olla, un cortometraggio da gustare. «Sicuramente la lunghezza del brano è inconsueta, ma giusta per raccontare tante emozioni», afferma Cabboi. «Scrivere musica è ciò che mi fa andare avanti», conclude Porcu. Sorride: «Mi salva la vita».

