«Troppo sushi nei ristoranti sardi» 

Troppo sushi, troppo prosecco nei menu dei ristoranti sardi: «Assaggiare un piatto tipico dell’Isola è quasi impossibile se non chiedi indicazioni agli amici. Ma così si rinuncia a promuovere il proprio territorio». Un errore doppio, visto che «il fattore enogastronomico ormai incide sulla scelta di una meta di vacanza nel 71% dei casi. Il sole e il mare non bastano più», dice Dario Stefàno, senatore del Pd e presidente della Commissione politiche comunitarie, in Sardegna per presentare un manuale – scritto anche da lui – sull’enoturismo.

Visitare le cantine, passeggiare tra le vigne, conoscere il territorio e assaggiare il vino accompagnati da enologi e sommelier: un movimento che fino pochi anni fa non esisteva neppure, e ora comincia a guadagnare fette di mercato sempre più importanti. Anche nell’Isola. Il settore è regolato da norme approvate nel 2019 sulla base di un progetto di legge che porta proprio la firma di Stefàno.

Prima le visite e le degustazioni in cantina erano organizzate nell’ombra.

«Gli operatori erano esposti a sanzioni o addirittura al rischio di chiusure. Ora abbiamo legittimato un intero comparto e dato gli strumenti per svilupparlo».

Nelle cantine italiane si registravano 15 milioni di ingressi all’anno, prima della pandemia.

«Il settore è in crescita. I l turismo ormai ha acquisito una dimensione sensoriale: non si va più in vacanza per riposare ma per vivere nuove esperienze. Dunque i territori che vantano specificità e filiere autoctone diventano fortemente competitivi».

Quali regole devono seguire le cantine?

«L’enoturismo deve essere un’attività complementare a quella della produzione del vino. C’è l’obbligo di aprire nei weekend. Un appassionato è molto esigente, spende 160 euro al giorno, più del doppio di un turista qualsiasi. Ma pretende qualità e competenza. Vuole sapere tutto su territorio e vitigni, e se è straniero chiede di sentir parlare la sua lingua».

La Sardegna è pronta per offrire un servizio di questo livello?

«Le regioni devono concentrarsi sulla formazione degli operatori. Basta con i corsi per estetisti, parrucchieri e Oss: nella filiera del vino c’è una grande richiesta. Negli ultimi 60 anni abbiamo pensato di dover cancellare le nostre radici agricole per diventare un paese moderno ».

E invece?

«Invece dobbiamo puntare sulle nostre identità. Mi chiedo: perché nei vostri bar invece che offrire un bicchiere di “bollicine” sarde, bevono tutti il prosecco? Abbiamo rinunciato a essere orgogliosi delle nostre produzioni».

In quali aspetti può migliorare il movimento enologico sardo?

«Nell’Isola ho visto tante piccole cantine, molte sono nuove. Ma ancora pochi imbottigliano prodotti di qualità. Solo percentuali minime seguono certi standard, il resto è vino sfuso»

L’assessore al Turismo vuole incentivare l’uso degli abiti tipici tra i camerieri nei ristoranti.

«Non credo che l’abito sia un elemento centrale, meglio puntare su competenza e qualità del servizio, configurate in chiave autoctona. Bisogna recuperare l’identità».

Sotto questo aspetto nell’Isola si fa abbastanza?

«Nei menu vedo troppi piatti ispirati alla cucina straniera. Troppo sushi e piatti di nouvelle cuisine. La Sardegna deve superare la fase dell’internazionalizzazione dell’offerta, altrimenti perderà flussi importanti. Il resto del mondo si avvicina al turismo sensoriale: se non si va in questa direzione si perde appeal».

