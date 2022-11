Troppo stress, impiegati dallo psicologo 

In fila dallo psicologo per combattere lo stress da lavoro. Dalle tecniche di respirazione a quelle di rilassamento, sino al mondo virtuale del metaverso - con tanto di visore da indossare per qualche minuto - per staccare dalla routine d’ufficio e riuscire a superare ansie e malumori accumulate dentro e fuori dal Comune. Una vera e propria terapia anti stress dedicata ai dipendenti comunali - di tutti i settori del Municipio - richiesta dalla Asl e dagli stessi sindacati dopo l’esito di un’indagine svolta quattro anni fa negli uffici di via Porcu: «Il livello di stress rilevato è al di sopra della media».

Il progetto

Gli incontri sono iniziati nei giorni scorsi, ma il calendario prevede riunioni di gruppo e individuali sino a fine gennaio. Poi saranno le stesse psicologhe a valutare se serva o meno un secondo ciclo di consulenze. «Lo sportello intende fornire un servizio di ascolto, di comprensione e di analisi delle cause del disagio psicologico che ognuno può vivere in questo periodo sul posto di lavoro», viene spiegato dal team di professionisti chiamati a supporto dei dipendenti comunali. Un piano di assistenza psicologica che coinvolge tutto il personale assunto, con l’obiettivo di assicurare un idoneo sostegno per la gestione dello stress. Tutto seguito passo per passo dal dirigente comunale Giuseppe Corongiu, responsabile per la sicurezza sul lavoro per tutta la pianta organica del Municipio. Due incontri di gruppo per ciascun dipendente, più uno sportello per incontri individuali con lo psicologo.

L’emergenza

Un obbligo dopo il problema rilevato quattro anni fa, accentuato dopo due anni di Covid scanditi da ansie, paure, e il ricorso allo smart working durante il periodo di emergenza sanitaria. Ma ad incidere sarebbe soprattutto il fatto di essere pochi - 288 dipendenti in tutto a fronte di almeno 450 che dovrebbero essere per una città che sfiora i 70mila abitanti - con un carico di lavoro e di responsabilità importante, e di conseguenza stressati. «Sin dai primi giorni di amministrazione abbiamo deciso di investire su formazione continua e benessere del personale dipendente», sottolinea il vicesindaco e assessore al Personale Tore Sanna, «dalla loro professionalità dipende l’attività del Comune, è quindi doveroso incentivarli e impegnarci affinché si lavori in un ambiente il più sereno possibile». Per la consulenza psicologica ci sono poco più di 20mila euro, risorse del bilancio comunale per le spese del personale. «Lo stress da lavoro c’è ovunque, non solo nel nostro Comune», aggiunge Sanna. «A Quartu probabilmente è accentuato dalla cronica carenza di dipendenti, un problema che abbiamo cercato di sopperire con circa sessanta nuove assunzioni negli ultimi due anni, ma non bastano», ammette, «siamo sotto di dieci unità rispetto a quelle che abbiamo trovato nel 2020. Questo per effetto di diversi pensionamenti, del turnover, c’è stato anche qualche decesso purtroppo. Ma quello che incide di più sono i continui scippi della Regione», ribadisce il vicesindaco, «dove inevitabilmente molti dipendenti sono migrati perché le condizioni contrattuali sono decisamente migliori».