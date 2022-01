Troppo degrado, addio agli ecobox 

I gestori dei locali pubblici sono avvertiti. La maggior parte, in realtà, si era impegnata per cercare di rendere i grandi contenitori meno sgradevoli alla vista. Ma con il tempo le strutture si sono deteriorate, i fiori sono appassiti, contribuendo a creare una situazione di degrado e abbandono. «Gli ecobox delle attività commerciali furono una scelta della passata Amministrazione che mi sento di difendere nella misura in cui si prospettava come l'unica scelta attuabile per venire incontro alle nostre attività», ricorda l’assessore.

«L’intenzione dell’Amministrazione – ha spiegato Montis - è quella di arrivare alla graduale eliminazione degli ecobox, in particolare nelle zone più centrali della città, quelle a più alta concentrazione di bar e ristoranti». Il nuovo appalto di igiene urbana, quindi, «dovrà prevedere frequenze maggiori di ritiro dei rifiuti per le attività commerciali».

Non sono bastati i fiori e le essenze aromatiche a coprire il degrado che spesso si raccoglie intorno agli ecobox. Così l’assessore all’Ambiente, Andrea Montis, ha deciso che l’esperimento dei bidoni mascherati da una intelaiatura di legno può anche interrompersi qui: con il prossimo appalto dovranno sparire.

«L’intenzione dell’Amministrazione – ha spiegato Montis - è quella di arrivare alla graduale eliminazione degli ecobox, in particolare nelle zone più centrali della città, quelle a più alta concentrazione di bar e ristoranti». Il nuovo appalto di igiene urbana, quindi, «dovrà prevedere frequenze maggiori di ritiro dei rifiuti per le attività commerciali».

Gli esercenti

I gestori dei locali pubblici sono avvertiti. La maggior parte, in realtà, si era impegnata per cercare di rendere i grandi contenitori meno sgradevoli alla vista. Ma con il tempo le strutture si sono deteriorate, i fiori sono appassiti, contribuendo a creare una situazione di degrado e abbandono. «Gli ecobox delle attività commerciali furono una scelta della passata Amministrazione che mi sento di difendere nella misura in cui si prospettava come l'unica scelta attuabile per venire incontro alle nostre attività», ricorda l’assessore.

«Mi hanno sempre fatto disgusto, – interviene Enrico Daga, coordinatore di Confesercenti - finalmente un provvedimento sensato: far sparire dalle vie cittadine l'orribile vista di questi monumenti all'incapacità, simbolo di sciatteria e culto dell'orrido. Tanto più sconci quando vengono imbellettati da piante rinsecchite che vengono inesorabilmente mutilate dalle buste di mondezza lasciate dai vandali di passaggio».

La politica

Però mancano ancora due anni al rinnovo del contratto per l’igiene urbana e l’opposizione di centrosinistra ricorda all’Amministrazione che «eliminare gli ecobox è facile da annunciare, ma rischia di diventare una boutade». I consiglieri di minoranza propongono di avviare una riflessione in commissione sul tema rifiuti, aperta al contributo dei cittadini: «È necessario farsi trovare pronti e preparare per tempo la nuova gara». Intanto Montis rassicura di aver già pronto un progetto per ottenere un finanziamento di circa un milione «che ci permetterà di trovare soluzioni, non più temporanee, a criticità quale, tra le altre, quella rappresentata dagli ecobox. I tempi sono maturi per analizzare il progetto, che dovrà esser presentato entro il 14 febbraio». Confcommercio, infine, annuncia che l’argomento verrà discusso in assemblea con gli iscritti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata