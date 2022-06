«Troppo burocrazia nel volontariato» 

«In 37 anni sono cambiate tante cose per i volontari, a partire dalla percezione che hanno di noi le persone. Servono forze fresche. Per me sarà l’ultimo mandato da presidente». Sono le parole di Massimo Piras, 55 anni, punto di riferimento dell’associazione di volontariato Sos di San Sperate. «È un compleanno particolare - ha raccontato Piras - “37” è la nostra sigla nel 118. Sono tanti anni per chi li ha vissuti e sono tanti per chi deve portare avanti un’associazione con una storia cosi importante. Il mondo del volontariato si è trasformato intanto. Siamo passati da una gestione animata unicamente dalla buona volontà, a una gestione quasi aziendale. Ora i volontari sono formati, consapevoli di ciò che faranno».

Il cambiamento

«La visione che molte persone hanno di noi è cambiata – ha aggiunto Piras – per qualcuno non siamo più volontari che aiutano il prossimo gratis, ma personale statale a cui cui non frega niente del paziente. Sempre sotto il mirino e sottoposti a critiche ingiuste. Noi non siamo cambiati. Siamo gli stessi, solo con più responsabilità legali e morali. Con un carico burocratico talmente immenso che chi sceglie di occuparsi dell'associazione se ne pente dopo tre mesi». Negli ultimi anni spesso le associazioni lanciano appelli per reclutare i volontari. «Ci sono associazioni o cooperative poco serie che sfruttano i soccorritori per pochi soldi e con turni massacranti, non fanno altro che acuire questa fuga di volontari. Un volontario tra formazione e abbigliamento costa circa 700 euro. Se se ne perdono 10 all'anno siamo a 7.000 euro in meno. Più i costi dei nuovi ragazzi che devono essere formati e vestiti per far fronte alla perdita. Poi le spese tra manutenzione di sede e mezzi, rifiuti speciali, attrezzature e presidi e benzina. Andiamo in pari grazie rimborsi del 118, ma se dovessimo cambiare mezzo sarebbe la fine, visto che un’ambulanza costa tra gli 80 e i 100mila euro». Secondo Massimo Piras bisogna sforzarsi sempre di più per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle associazioni. «C’è bisogno di nuovi volontari. Esorto l’amministrazione comunale a far proprio questo impegno. Si sostengano le associazioni con iniziative e progetti dedicati alla popolazione per instaurare di nuovo la voglia, la curiosità, la passione per il volontariato e la cultura dell'aiuto in generale».

Il futuro

Sos San Sperate è nata nel 1985. Massimo Piras è entrato nell’associazione nel 1993 e da allora ha ricoperto tre volte la carica di presidente e tre quella di vice. «Finirò il mandato, ma non mi ricandiderò più come presidente - ha annunciato – non perché voglia abbandonare l'associazione. Penso di aver dato tutto quello che potevo, sicuramente sbagliando, ma sempre in buona fede. Lascio spazio a qualcun altro, magari più giovane di me».