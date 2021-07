Troppi terreni incolti, è allarme incendi: «Siamo a rischio»  

Santa Gilla, Tuvixeddu, Monte Urpinu, Is Mirrionis: sono alcuni dei rioni a rischio incendio nel capoluogo per la presenza di terreni incolti invasi da sterpaglie. La preoccupazione è tanta e le immagini infernali delle fiamme che hanno sconvolto Montiferru e Planargia sono ancora attuali. C’è chi come Marcello Polastri, presidente della commissione comunale alla Sicurezza, corre ai ripari prima che accada l’irreparabile presentando un’istanza a Regione, Protezione Civile e Comune. «Bisogna assolutamente intervenire nei campi invasi dalle sterpaglie», sottolinea l’esponente di “Sardegna Forte”, «perché il rischio di incendi è elevatissimo: è il momento di creare barriere tagliafuoco per arginare le fiamme, non possiamo più attendere».

L’ultimo rogo

Tra i punti maggiormente a rischio c’è Santa Gilla, poco prima di arrivare al centro commerciale in via San Simone. Lo scenario è tetro: il suolo è completamente bruciato da uno degli ultimi roghi. Le fiamme hanno annerito il guardrail e si respira un forte odore di bruciato. La spazzatura e le bottiglie sono carbonizzate, il terreno si sgretola. Non migliore la situazione in via Cinquini a Is Mirrionis, accanto all’ex circoscrizione, in via Monsignor Piovella, sul crinale tra via Serpieri e via Jenner. Ma non finisce qui: tra le zone più a rischio lo sterrato accanto alla scuola primaria Italo Stagno in via Is Mirrionis, l’area di fianco alla facoltà di Ingegneria tra via Is Maglias e via Castelli. Spostandosi poco più avanti, un’altra zona critica nascosta è sulla destra di viale Buon Cammino, poco prima dell’ex carcere e circa cento metri dopo aver percorso il viale che conduce ai giardini pubblici: una piazzetta circolare è circondata da una piccola area collinare che richiede un immediato decespugliamento.

L’appello

Al lungo elenco si aggiungono piazza Sorcinelli nei parcheggi davanti alla Regione in viale Trento dove più volte hanno fatto segnalazioni le associazioni “Donne Ambiente Sardegna” e “Sardegna Pulita”, il vicolo II in viale Sant’Avendrace, il parco degli Anelli a Sant’Elia e via dei Conversi lungo la pista ciclabile che conduce allo stadio Amsicora. «Quanto a dobbiamo aspettare prima che chi di dovere intervenga»?, sbotta Lidia Frailis di Donne Ambiente. «La politica deve muoversi subito e non aspettare che altri migliaia di ettari di vegetazione vengano inceneriti».

