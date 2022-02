«Troppi soldi spesi per la nuova caserma» 

La nuova caserma dei carabinieri di via Tripoli è pressoché finita, ma sui soldi spesi dal Comune per la conversione dell’ex asilo una parte dell’opposizione ha fatto divampare la polemica nell’ultimo Consiglio comunale. La scintilla l’ha fatta scoccare il progetto da 87mila euro per la sistemazione di via Franklin, un vicolo cieco che sarà finalmente aperto dopo anni e che consentirà ai residenti, ma sopratuttto ai veicoli militari in uscita dalla nuova stazione, di raggiungere agevolmente via Vittorio Veneto e dunque via Cagliari. L’ingresso di via Tripoli, infatti, è un senso unico che costringerebbe le pattuglie ad un enorme giro verso via Monserrato.

La discussione

«Il Comune continua a spendere soldi dei cittadini per servizi a supporto di una caserma che avrebbe dovuto realizzare il Ministero». La consigliera Anna Crisponi (Articolo Uno) ha così criticato il nuovo intervento, «un milione di euro per la caserma e adesso altri 87mila» ha sottolineato, «non per migliorare la viabilità generale ma per risolvere una situazione di oggettiva difficoltà di accesso. Via Tripoli è una strada a senso unico con due plessi scolastici che accolgono centinaia di bambini, non proprio l’ideale per muoversi veloci e senza rischi. Le strade del paese sono in pessime condizioni, con buche e tagli ripetuti e scriteriati, persiste da anni la pericolosa ambiguità della rotatoria in via Gorizia e gli attraversamenti pedonali rialzati sono pochi e precari. Ha senso in questa situazione spendere 87mila euro per la via Franklin? A nostro avviso no». Critiche sono arrivate anche da Valentina Collu di Progetto per Sestu.

Una necessità

In questi anni la sindaca Paola Secci e l’intera maggioranza non hanno mai nascosto l’impegno profuso e gli sforzi messi in campo per realizzare la nuova caserma, visto che i carabinieri rischiavano di essere trasferiti in un altro centro. Ma in questo caso si difende anche l’intervento sulla strada. «Il Consiglio ha approvato il collegamento tra la via Franklin e via Tripoli», ha chiarito Massimiliano Bullita, assessore alla Viabilità, «attualmente c’è solo un passaggio pedonale di circa un metro di larghezza. Per i veicoli la strada è strettissima e difficilmente percorribile da un’ambulanza, ma impraticabile per camion e vigili del fuoco in caso di incendio. Un problema che era stato manifestato più volte dai cittadini residenti». La nuova strada sarà a senso unico con ingresso sulla via Tripoli e uscita su via Vittorio Veneto. «Con la realizzazione della caserma è stata ancora più evidente la necessità di dare sbocco», ha concluso l’assessore, «per evitare che qualche malintenzionato possa compiere atti delinquenziali utilizzando lo stradello pedonale come un nascondiglio. Una necessità anche per razionalizzare il traffico evitando pericolose uscite in retromarcia». Una scelta difesa anche dalla sindaca Paola Secci. «Abbiamo particolarmente a cuore la sistemazione della viabilità», ha rimarcato, «così da offrire ai nostri concittadini una migliore percorribilità delle strade con una maggiore sicurezza. Ci sono poi dei casi limite, come questo, su cui non si poteva più sorvolare: siamo consapevoli che questo non è l’unico, ma siamo impegnati a trovare soluzioni anche agli altri».