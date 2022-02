«Troppi rischi, no alle feste in classe» 

Lo stavano aspettando da tempo questo carnevale. Dopo le tante restrizioni per la pandemia, le mascherine Ffp2 e le rinunce, anche i bimbi delle scuole quartesi non vedevano l’ora di trasformarsi in Cenerentola, Zorro o Cappuccetto rosso. Quasi tutti hanno potuto realizzare questo desiderio, ma non i bambini dell’istituto comprensivo 5 .

La direttiva

A gelare speranze è arrivata nei giorni scorsi la circolare della dirigente Aurelia Orrù che in poche righe ha spiegato: «Vista l’attuale situazione emergenziale non sarà possibile autorizzare feste in maschere nelle classi dell’istituto. Il Covid 19 purtroppo non si fermerà per il Carnevale e, con il buon senso, si può condividere il fatto che trombette, spray, stelle filanti, frittelle o altri alimenti da condividere non sono compatibili con le misure di sicurezza e possono diventare un’occasione di contagio». Detto questo, «sono certa che il personale si impegnerà per trovare il modo di festeggiare in maniere alternativa senza mortificare l’entusiasmo e la vivacità, soprattutto quello dei nostri piccolissimi alunni».

Il provvedimento ha scatenato e non poco, il malumore dei genitori. «Possiamo anche comprendere che non siano state autorizzate le feste», dice la mamma di un bambino che frequenta la scuola di via San Benedetto, Silvia Serra, «e anche che ci siano cose più importanti e più gravi a cui pensare. Ma per i bambini, soprattutto per quelli più piccoli sarebbe stato importante potersi almeno mascherare per stare in classe con i propri compagni e neanche questo è stato concesso. Riteniamo che questo sia un atteggiamento sbagliato nei confronti degli alunni. In quasi tutte le altre scuole invece i bimbi sono andati vestiti in maschera. Dopo un periodo così difficile è stata persa l’occasione di dare un po’ di gioia ai bambini, che avrebbero potuto benissimo indossare una maschera in tutta sicurezza».

La spiegazione