Troppi positivi, salta il Carnevale 

Doveva (e voleva) essere il carnevale della rinascita, la grande festa in maschera per riprendersi la città dopo il lungo sonno imposto dalla pandemia. Non sarà così, i tempi non sono maturi e l'alto numero di positivi a Cagliari, ben tremila, impongono un rallentamento sull’abbassamento della guardia. Ieri il sindaco Paolo Truzzu e il prefetto Gianfranco Tomao hanno deciso che la sfilata non s’ha da fare. Il pericolo contagi impone cautela. Estrema.

Gli uffici

Il bando che gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive avevano predisposto per raccogliere le proposte degli organizzatori dovrà subire, inevitabilmente, una battuta d’arresto. Così come i 30mila euro riservati ai sodalizi che hanno aderito (sa Ratantira Casteddaia, il comitato del Villaggio pescatori, il Crogiuolo e l’Associazione senza Confini) resteranno per ora nelle casse del Comune.«Mi spiace, lo stavamo aspettando e ci stavamo sperando», dice l’assessore alle Attività produttive, Alessandro Sorgia. «il Covid non ci permette ancora di essere liberi. Anche noi abbiano fatto la scelta che già altri comuni stanno mettendo in atto. Per me, e scusate se personalizzo un attimo il problema, ma è un doppio dispiacere: da quando guido l’assessorato mi sono ritrovato a farlo in tempi davvero difficilissimi, di fatto da quando il coronavirus ha richiesto rigide regole. Penso anche a Sant’Efisio. Ora abbiamo veramente un obiettivo, noi e la prefettura. O meglio, un sogno: riavere la festa del Martire come negli anni più belli, da Cagliari a Nora e di nuovo a Stampace». E proprio la grande festa del primo maggio sarà la vera riscossa contro la pandemia.

Gli organizzatori

«Stavamo aspettando la graduatoria del bando ma i tempi sono diventati sempre più stretti. E ora abbiano saputo della decisione del sindaco e della prefettura. Peccato, stavamo aspettando questo momento per poter riproporre il Carnevale a Cagliari», spiega il presidente di Sa Ratantira Casteddaia, Roberto Lecca. «Per noi, nel 2017, quando riproponemmo il carnevale in città fu un vero orgoglio, anche perché ripescammo i costumi della tradizione che la Gioc di Stampace aveva reso importante esaltandola ogni anno. Ci dispiace ma non dobbiamo perderci d’animo. Magari ci riscatteremo tra qualche mese visto che stiamo anche pensando di lanciare il carnevale estivo per far conoscere ai turisti le nostre maschere tradizionali».