«Troppi pericoli in via Asmara» 

Nella missiva i residenti chiedono dissuasori e una segnaletica orizzontale adeguata. In assenza di risposte da parte del sindaco Pietro Pisu, a dialogare con i residenti di via Asmara è l’assessore alla viabilità, Cristian Mereu.

Soprattutto ora che buona parte di via Quartu è chiusa – da ormai due mesi - a causa di due case pericolanti. «Tante volte abbiamo rischiato di essere investiti, chi gira da via Quartu, non si pone il problema di rallentare per guardare se c’è qualcuno sulla strada», si sfoga Salvatore Conti, «così come è diventato complicato uscire dai nostri garage. Finché non succede la tragedia qui si va avanti così».

«È diventata una strada ad alta velocità, non è una barzelletta: auto, moto e anche grandi furgoni sfrecciano, giorno e notte, a velocità sostenuta», afferma Raimondo Spiga , in utilizzata da un gran numero di automobilisti che transitano qui per accorciare le distanze, come se fosse uno scorrimento veloce».

«Via Asmara è una strada di quartiere, non una superstrada». Inizia così la lettera che accompagna le oltre quaranta firme presentate in Comune dai residenti di questa lunga e stretta via del centro storico, per chiedere all’amministrazione di mettere in sicurezza la zona.

I motivi

«Sono al vaglio varie ipotesi per limitare le problematiche del flusso veicolare e della eccessiva velocità», afferma l’esponente della Giunta Pisu, «da parte nostra c’è l’impegno a proporre alcune alternative anche dialogando con i firmatari della petizione».

Una situazione che, ricorda ancora l’assessore, era già stata segnalata durante la scorsa consiliatura. «Purtroppo non è mai stata risolta. Cercheremo ora di fare anche un ragionamento più ampio per valutare il riassetto della viabilità anche in relazione al fatto che è stato, momentaneamente, aperto il nuovo tratto di via della Pace».

I dubbi

Per il gruppo di minoranza “Quartucciu nel cuore”, nel territorio vi sono troppe criticità che vanno affrontate nell'immediato «perché la sicurezza pubblica non può essere lasciata al caso né rimandata».

«La responsabilità in materia di sicurezza pubblica è del primo cittadino», attacca l’opposizione, «non si può sempre fare melina e intervenire solo su segnalazione formale dei cittadini o votarsi alla provvidenza sperando che non si verifichi alcun incidente. Oggi sono i cittadini di via Asmara che gridano aiuto, ma in passato lo hanno fatto anche quelli di via Quartu e altri».

Inoltre, «le ordinanze sindacali che impongono un limite di velocità di 30 chilometri orari nel centro urbano, sapendo di non poter disporre dei successivi controlli, rende bene l’idea di quanto si stia navigando a vista», conclude la minoranza. «È necessario predisporre un piano del traffico che sia rappresentativo della realtà e ponga fine a situazioni di rischio e soprattutto investire specifici fondi di bilancio per la tutela e la sicurezza pubblica».

