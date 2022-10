«Troppi pericoli a Pill’e Matta» 

Espropri mai pagati. Limite di velocità non rispettato. Niente segnaletica. Zero controlli. Nessun parcheggio e tanti terreni inutilizzati. È l’immagine che arriva dalla zona industriale di Pill’e Matta a ridosso della strada statale 554. «Questa è terra di nessuno», denunciano le persone che nei primi anni Duemila hanno dato vita alle loro attività in quei terreni fino a quel momento aperta campagna, «non ci sono servizi: in via Nazionale hanno dimenticato che questo è territorio quartuccese».

Le attività

Carrozzerie, imprese di autotrasporti, una vetreria, imprese di movimento terra, un bar, un locale notturno e tanti depositi tra i quali spiccano anche il museo e la necropoli. Sono circa 30 le aziende che si trovano nella strada principale, mentre, più o meno altre venti invece sono nella lottizzazione dietro il museo.

«Per poter realizzare la strada erano stati fatti gli espropri dei nostri terreni che non ci sono mai stati pagati. Addirittura per cinque anni ho dovuto pagare io l’Imu», afferma Pierpaolo Campus, titolare di un’impresa edile, «gli spazi dei marciapiedi sono ancora nostri. Quando piove, più o meno all’altezza del semaforo per immettersi nella 554, si crea un lago di acque nere, che arriva fino al nostro cortile».

Non solo. «Questa è classificata come zona D, tutte le aree libere sono a edificabilità zero», spiega ancora Campus, «perché a parere della Regione non bisogna consumare il territorio, ma noi continuiamo da 30 anni a pagare prima l’Ici e oggi l’Imu senza poter costruire nulla».