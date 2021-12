Troppi non vaccinati, è allarme 

Le terze dosi della vaccinazione anti Covid avanzano, nel Paese e in Sardegna, e si risvegliano anche le prime: mille in media ogni giorno nell’Isola negli ultimi quattro giorni (dati della piattaforma di Poste italiane) rallegrano. «Vero, ma non risolvono: se la popolazione non si protegge col vaccino, e sono ancora troppe le persone non immunizzate, insorgeranno nuove varianti potenzialmente più pericolose e i contagi aumenteranno». A lanciare l’allarme è Carlo Contini, sassarese, docente di Malattie infettive e direttore dell’omonimo reparto nell’ospedale universitario “Sant’Anna” di Ferrara. I 12,5 milioni di non vaccinati italiani «sono troppi e alimentano i contagi anche tra gli immunizzati, ma questi ultimi sono molto più protetti e, se contraggono il virus, generalmente non hanno bisogno di farsi ricoverare in ospedale. E assai difficilmente muoiono». Contini ricorda i dati: «È contagiata una persona ogni 98 non vaccinati, e una su mille vaccinati. E quelli che non hanno ricevuto nemmeno una dose sono ancora troppi».

I dati aggiornati

Tutto questo, mentre i dati della Fondazione Gimbe sono confortanti per quanto riguarda la terza dose “booster” e un po’ migliori relativamente alle prime dosi, che sono un indicatore fondamentale: sono quelle che si cercano di indurre anche con l’istituzione del Super Green pass. Metà dei sardi che oggi possono ricevere la terza dose di vaccino anti Covid - perché sono trascorsi cinque mesi dalla seconda - l’hanno avuta: le 231mila terze iniezioni (o seconde nel caso del monodose o di chi, il Covid, l’ha avuto) pesano per il 45,1% rispetto a chi ha ricevuto la seconda da almeno cinque mesi, e per il 15% circa rispetto all’intera platea dei sardi immunizzati con seconda somministrazione, spesso più recente rispetto a quei cinque mesi. Il ciclo completo nell’Isola è stato assicurato a circa 1.267.000 persone. Di queste, appunto 231mila hanno “incassato” anche il “booster”, pari al 15%. «Un ottimo ritmo», commenta Maurizio Marcias, responsabile della campagna vaccinale dell’Ats Azienda tutela della salute Sardegna, «che ci pone al settimo posto in Italia come capacità vaccinale». A sottolinearlo è anche la Regione, in una nota in cui ricorda che il 78,6% dei sardi ha completato il ciclo di immunizzazione (cioè, le prime due dosi): un dato superiore alla media nazionale, che è del 77,3%. Da noi vanno meglio anche i contagi: in Sardegna l’incremento con la Delta plus è del 13%, nel Paese del 22,4%. I positivi ogni centomila abitanti sono 192 - meglio di noi solo Molise e Puglia - contro una media italiana di 418. «Ma questo dato», fa notare il professor Contini, «dipende molto dal numero di tamponi eseguiti, quindi è più variabile. Certo», aggiunge, «la campagna vaccinale sta funzionando e siamo pronti a vaccinare i più giovani». La fascia 5-11 anni debutterà giovedì prossimo e rappresenta una sfida.

I ricoveri

Gimbe scrive nel report settimanale che nell’Isola i pazienti Covid occupano il 6% dei letti in Area medica (media nazionale al 10%) e il 4% in terapia intensiva (9% in Italia).