«Troppi intellettuali soffiano sul fuoco e avvelenano il clima» 

«Un clima insopportabile. L’Italia mi pare sempre più incattivita, senza pace. Non c’era bisogno di questa contrapposizione sul vaccino. Sono molto preoccupato».

Lo psichiatra, sociologo, educatore e scrittore Paolo Crepet osserva il suo Paese attraversato da un’ondata di nuovo pericoloso furore. «Il virus ci ha messo in ginocchio e ora ci facciamo del male con questi assurdi contrasti sulla vaccinazione».

Nel suo ultimo libro “Oltre la tempesta”, pubblicato da Mondadori, ha descritto così gli italiani alla ricerca della normalità perduta: «Spaventati, disorientati, ora depressi o inclini all’ira, ora fiduciosi nella solidarietà collettiva, stiamo attraversando la pandemia come fossimo in mezzo a un mare tempestoso, cercando di resistere nella speranza di arrivare presto a un approdo». Ma come sarà quel porto? Migliore o peggiore di quello da cui siamo partiti? E come saremo noi, alla fine del viaggio? Sarebbe desolante se ad attenderci ci fosse la realtà di prima».

Che cosa succede?

«Troppi eccessi. Siamo in democrazia e posso capire che qualcuno possa manifestare contrarietà verso il vaccino. Ma perché arrivare all’insulto, all’offesa e a forme di volenza non solo verbali? È sconcertante che si possa minacciare uno scienziato che fa il suo mestiere».

I partiti come si stanno comportando?

«Una parte della politica è molto tiepida nei confronti dei no-vax perché non vuole perdere consensi. Alcuni politici sembrano Don Abbondio, non dicono, non fanno. Anche se diversi ministri sono stati attaccati ingiustamente per aver difeso la vaccinazione».

Sul vaccino qual è il suo punto di vista?

«Bisogna farlo. Oggi ho viaggiato a bordo di un treno affollatissimo. Qualcuno non aveva la mascherina. Stessa situazione, pochi giorni fa, nell’aereo da Alghero a Milano, pieno come un uovo. Dobbiamo difenderci. Il vaccino ci garantisce un’adeguata protezione. Rispetto tutte le idee ma non voglio essere infettato. Voglio difendere non solo il mio diritto alla salute ma anche quello dei miei familiari, dei miei amici e dei miei pazienti».

Un clima avvelenato. C’è una spiegazione?

«Qualche cattivo maestro non è immune da responsabilità. Qualche insospettabile cattivo maestro che è intervenuto con parole sbagliate, sicuramente in buona fede ma con totale ignoranza. Alla luce di quello che è successo potrebbe chiedere scusa e prendere le distanze».

Si riferisce a qualcuno in particolare?

«Penso a chi ha soffiato sul fuoco per un narcisistico ritorno di immagine. Mi vengono in mente alcuni intellettuali che con quel fuoco hanno pericolosamente giocato».

Quali sono stati gli errori del Governo?

«La comunicazione è stata contraddittoria. Avrei scelto un Fauci italiano, un portavoce unico a cui affidare la comunicazione del Governo sulla pandemia. Su alcuni aspetti c’è poca chiarezza. Non si capisce ancora quando verrà somministrata la terza dose del vaccino. Le risposte chiare sono un aiuto per smontare le argomentazioni dei no-vax».

Che cosa si doveva fare?

«Il quadro è destinato a peggiorare. Ci voleva un intervento forte. Avrei anticipato l’obbligo del Green pass per arginare gli effetti dei rientri dalle vacanze».

RIPRODUZIONE RISERVATA