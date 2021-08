Troppi incidenti: il Comune rispolvera gli autovelox fissi 

In arrivo gli autovelox fissi per aumentare la sicurezza in strada: si tratta di colonnine che potranno rivelare la velocità senza bisogno della contestazione immediata da parte della pattuglia di vigili urbani. Nei giorni scorsi la giunta ha scelto le strade in cui installare i dispositivi, ora la decisione definitiva spetta al prefetto.

Le strade individuate sono tre: viale Marconi, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Fermi e il confine con il territorio di Quartucciu, viale lungomare Golfo di Quartu (la quattro corsie del Poetto) in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria del Margine Rosso al confine con il Comune di Cagliari e via Fiume, sempre in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra via Norvegia e la rotatoria del Margine Rosso.

Il progetto

«L’amministrazione», spiega il comandante della Polizia locale Marco Virdis, «ha voluto utilizzare una possibilità introdotta nel 2019 che consente il controllo a distanza della velocità anche nel centro abitato. Ci è stata data indicazione di verificare quali sono le strade più pericolose, dove ci sono più incidenti e dove c’è un alto flusso di pedoni».

Da qui la decisione di concentrarsi su viale Marconi, sul Poetto e su via Fiume in un primo momento. «Le strade pericolose nel territorio sono diverse», prosegue Virdis, «ma per ora abbiamo individuato quelle che hanno un flusso di traffico maggiore come appunto il Poetto, non solo nel periodo estivo, via Fiume nel secondo tratto verso il Poetto dove c’è un alta circolazione di persone che attraversano la strada e viale Marconi dove sono tantissime le persone che si recano ai centri commerciali».

I numeri

Nel periodo compreso tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, nel tratto quartese di viale Marconi sono stati rilevati 184 incidenti stradali, di cui uno mortale. Al Poetto nello stesso periodo sono stati 59 di cui 32 con feriti e 27 con soli danni alle auto. Una delle tipologie di incidente più ricorrenti e pericolose nel viale Lungomare Golfo di Quartu è quella della perdita di controllo del veicolo che urta un ostacolo fisso fuori dalla carreggiata, con conseguente invasione della carreggiata opposta.

Nel secondo tratto di via Fiume invece gli incidenti sono stati 23 di cui uno mortale, dove perse la vita un giovane falciato da un furgoncino e il cui volto sorride in un grande murales realizzato a pochi metri dal luogo dell’incidente.

La procedura

«Al prefetto», dice ancora Virdis, «è stata inviata una relazione dettagliata (redatta dall’ufficiale del settore infortunistica Franco Congiu), e adesso sarà lui a dover dare l’ok all’installazione. È bene precisare che le risorse sono state già stanziate per cui una volta arrivato il via libera dalla prefettura si potrà partire subito. Ovviamente le strade pericolose sono anche altre ma non possiamo installare autovelox dappertutto, abbiamo quindi voluto partire dalle situazioni più urgenti».

Nei punti in cui sono presenti i semafori inoltre sarà colto sul fatto anche chi passa con il rosso e non rispetta in generale le fasi dell’impianto. Anche in questo caso la multa sarà recapitata a casa in un secondo momento.

