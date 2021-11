Troppi i club senza campo 

Campi di calcio come un miraggio. Ad avere difficoltà sono anche le società di Serie D. Il caso più eclatante resta quello del Carbonia con i tifosi che dalla scorsa stagione sognano il loro campo storico. L’estate scorsa la società ha anche rischiato di non iscriversi al campionato proprio per l’indisponibilità dell’impianto comunale. Il motivo? Un contenzioso col Comune. Che, tuttavia, con l’avvento della nuova Giunta potrebbe risolversi. Il Lanusei dovrebbe far ritorno al “Lixius” a fine mese dopo i lavori di maquillage realizzati dal Comune.

Il caso Muravera

Difficoltà anche in casa Muravera con il manto sintetico che oramai ha raggiunto la sua fine. Società e staff tecnico non hanno nascosto le criticità, come i tanti infortuni. Il sindaco Salvatore Piu ha già comunicato l’impegno del Comune, mirato alla soluzione del problema ad iniziare proprio dal rifacimento del fondo di gioco. In Eccellenza, è un’odissea quella che sta vivendo il Sant’Elena. La squadra biancoverde ha da due anni lasciato Quartu: il campo Is Arenas è chiuso da tempo (ci sono solo erbacce). Ha cambiato denominazione con l'accoglienza a Quartucciu. Si è inizialmente giocato nel campo della 554 in terra battuta. Quindi l'illusione di poter utilizzare l’impianto in erba naturale de “Le Serre". Niente da fare: i costi di gestione proposti dal Comune sono ritenuti improponibili per una società dilettantistica. Il direttore generale della società Luca Meloni, parla di «costi sono esorbitanti: 7mila euro al mese per allenamenti e gare domenicali. Sono davvero curioso di conoscere come stia stata determinata tale cifra». Il Sant’Elena ha finora giocato le sue gare interne a Villa San Pietro e Burcei. Ma anche per le altre società quartesi è un calvario. Il Selargius, dopo tanto girovagare, sta per tornare a casa, mentre l’Asseminese continua a giocare a Villasor.

Le situazioni

Il Kalagonis (squadra di Maracalagonis) è in attesa di poter utilizzare il campo in erba sintetica. La società spera per dicembre: intanto chiede ospitalità a Settimo: il campo è in erba sintetica e richiestissimo dai club che ne sono privi.