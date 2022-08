Troppi furti, via alle ronde a caccia dei ladri 

Da una parte le segnalazioni condivise sui social, dall’altra gruppi di cittadini che si tengono costantemente aggiornati grazie a whatsapp, mettendo in comune informazioni e movimenti sospetti dai vari quartieri della città. Per arginare il fenomeno dei furti in abitazione e nelle case, ormai dilagante dall’inizio dell'estate, a Sestu in varie zone della città in tanti si sono rimboccati le maniche, così da mettere in piedi una rete di “vedette” pronta a condividere informazioni per contrastare l’attività dei ladri.

Le segnalazioni

A preoccupare sono i tanti furti registrati in queste settimane, sia negli appartamenti che nei negozi, per non parlare poi alle auto. Per questa ragione ogni movimento sospetto ora viene segnalato e condiviso. «Vorrei mettervi a conoscenza», ha scritto Ilario Corona nei giorni scorsi su Facebook, nel gruppo “Tutti gli abitanti di Sestu” che conta oltre 16 mila contatti, «del fatto che alle 13.30, in zona via Cagliari, abbiamo avuto l’incontro con una donna sui 35 anni, magra e bionda di nazionalità non italiana, che faceva foto alle targhe e ai numeri civici delle case. Quando le abbiamo chiesto perché facesse foto, si è inventata che stava facendo conti col telefono, e le abbiamo detto di cancellarle subito davanti noi. Poi è andata via, ma abbiamo già segnalato alle forze dell’ordine». Il timore, nemmeno troppo remoto, è che fosse la complice di una delle bande di ladri che sta svaligiando le case e le auto, chiamata a segnalare potenziali bersagli.

I gruppi di auto-vigilanza

Dalla caserma dei Carabinieri i militari agli ordini del luogotenente Riccardo Pirali hanno intensificato i pattugliamenti, sia di giorno che di notte. Ma subito dopo la segnalazione in vari quartieri sono nati gruppi di «auto-vigilanza», tutti collegati tramite whatsapp. Dal villaggio Ateneo dove già funziona da anni una rete di collegamento tra cittadini, ai rioni alla periferia di via Cagliari, passando anche per la periferia di via Monserrato, tante famiglie ora comunicano tramite messaggi istantanei la presenza di persone sospette. Nel frattempo, i controlli delle forze dell’ordine si sono intensificati, dopo una serie di intrusioni in abitazione (in un caso il ladro ha rubato con un bambino in casa che dormiva) e spaccate in attività commerciali, inframezzati da furti d’auto o di pneumatici. E se in alcuni casi l’autore sarebbe già stato segnalato, in altre l’ipotesi è che si tratti di clan familiari organizzati che prima perlustrano la città in cerca di bersagli, poi svaligiano le abitazioni in cerca di oro, gioielli e denaro contante.