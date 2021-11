Troppi detriti, il rio Is Cungiaus fa paura 

Proprio a causa delle ostruzioni del canale al confine con Quartu, alcune abitazioni di una strada privata vicino a via Segrè si sono ritrovate cucine e cantine allagate e i residenti, disperati hanno chiesto l’intervento del sindaco Pietro Pisu. «In accordo con il comune di Quartu siamo intervenuti con i nostri mezzi per liberare l’argine dai detriti e far defluire l’acqua - spiega Pisu –, abbiamo dato tutto il nostro sostegno ai cittadini colpiti da questa ondata di maltempo. Per quanto riguarda l’argine, la pulizia sarebbe dovuta iniziare la scorsa settimana, ma il tempo ci ha impedito di procedere».

«Non si può pretendere di risolvere il problema della pulizia dell’alveo con l’eliminazione delle piante che crescono spontaneamente – spiega Gianmichele Murru –. Indubbiamente aver scoperchiato la parte tombata lo ha reso più sicuro, ma in realtà la parte più problematica è la crescita quasi immediata, dopo qualche settimana dall’azione di pulizia, della vegetazione sulle sponde dell’alveo. È così da oltre 40 anni, si dovrebbe intervenire una volta per tutte per risolvere il problema alla radice».

Le forti piogge che hanno travolto la Sardegna riportano a galla anche a Quartucciu vecchi problemi. Grande allarme soprattutto nell’abitato a ridosso del rio Is Cungiaus che, in prossimità di via Salvo D’Acquisto, ha rischiato di straripare non solo a causa dell’enorme quantità d’acqua caduta in poche ore, ma anche per i numerosi detriti e le piante che ne ostacolano il regolare deflusso.

Canale pericoloso

Il sindaco

Vie Falcone e Borsellino

Disagi anche in via Falcone e via Borsellino, nella lottizzazione Arbuzzeri, dove con la pioggia le strade diventano vere e proprie paludi di fango: non asfaltate, fatte di terra e pietre, cavi elettrici a vista, marciapiedi inesistenti ed erbacee che crescono ovunque. «Bastano dieci minuti di precipitazioni e la nostra strada fa sempre più pena – attacca Matteo Loni residente in via Falcone –. Abbiamo pagato e paghiamo le tasse come tutti i cittadini, abbiamo pagato l’urbanizzazione quando è stata chiesta, ma questa resta una zona dimenticata e abbandonata che diventa una palude quando piove. Cosa deve succedere per farli intervenire?».

Il piano di risanamento

Gli abitanti della zona esasperati si sentono ormai traditi dalle numerose promesse che ogni amministrazione fa loro da 20 anni. Per poter sistemare quelle strade, infatti, bisognerebbe approvare il piano di risanamento urbanistico, bloccato da diverso tempo negli uffici dell’assessorato all’urbanistica. «Abbiamo diritto anche noi ad avere una strada degna, oltre che del nome che porta, di un minimo di decoro». Pronta la replioca del sindaco Pisu: «Il piano di risanamento verrà portato in Consiglio comunale nel prossimo incontro, solo dopo la sua adozione come Comune possiamo intervenire e migliorare una situazione che capisco sia diventata insostenibile».

