«Troppi costi, fateci gestire le dighe» 

Non è la siccità ma il caro-energia il nemico in Sardegna. Per i Consorzi di bonifica «la situazione non è più tollerabile», «bisogna metterci una pezza», «una volta per tutte», senza dover «rincorrere i problemi del passato». Gavino Zirattu apre il meeting di ieri a Cagliari andando subito al sodo: «C’è il rischio di interrompere la campagna irrigua», è il grido d’allarme che lancia nella sala del T-hotel presenti associazioni agricole professionali e Regione, con l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. «Siamo stanchi – dice Zirattu – di elemosinare quanto ci spetta». Perché funziona così: ogni anno i Consorzi sono costretti a anticipare 10 milioni di euro per coprire i costi dell’energia elettrica necessaria per far arrivare l’acqua nelle campagne. Soldi che la Regione rimborsa «ma in tempi lenti e modi farraginosi. Non ha senso compiere due passaggi – il riferimento è all’Enas a cui la Regione ha dato la gestione delle dighe togliendole ai consorzi – per ottenere delle risorse che potrebbero invece essere direttamente erogate ai consorzi», si è sfogato Zirattu.

Sistema da correggere

Costi energetici che «crescono di anno in anno», ha evidenziato il direttore nazionale dell’Anbi, Massimo Gargano. «Si è passati da 121 euro per un megawattora del 2021 ai 547 euro di oggi»., ha spiegato sottolineando l’importanza di insistere sul tema dell’autosufficienza. Nel mirino dei vertici dei Consorzi sardi ci sono due leggi regionali (la 19 e la 6) che da oltre un decennio tengono al palo le iniziative dei consorzi, progetti esecutivi per produrre energia da fonti rinnovabili, soprattutto ora, di fronte ai galoppanti aumenti dei costi di energia. Cambiare il sistema è necessario anche per far risparmiare denaro alla Regione: negli ultimi dieci anni dal bilancio regionale sono stati spesi 130 milioni di euro per i ristori dei costi di energia utilizzata per l’irrigazione. Ed è chiaro che, con le bollette sempre più incandescenti, i costi finiscono per scaricarsi sugli stessi consorziati e, a loro volta, sui prezzi dei prodotti agricoli.

Autosufficienza

La via d’uscita? «Essere autosufficienti», dice l’Anbi, che punta il dito contro la legge 6 del 2008 che non consente ai consorzi di produrre energia da fonti rinnovabili. È «improcrastinabile» la revisione delle norme regionali, ma al contempo occorre intercettare i vari canali di finanziamento. Ed è stato ricordato il piano regionale di bonifica per eliminare 7mila chilometri di condotte in amianto: peccato che manchino i soldi per sostituirle. Un lavoro a metà, insomma.