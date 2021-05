«Troppi contagi, pochi dati e in ritardo» 

La zona arancione tanto invocata in Sardegna è finalmente arrivata, ma nel Sulcis Iglesiente, a partire dalle città più grandi, i dati sono da incubo. Iglesias, a ieri, contava 139 positivi, Carbonia 112 e nei due centri si contano centinaia di persone in quarantena. «Dati orientativi – segnalano i sindaci – purtroppo quando ci arrivano sono passati troppi giorni per essere certi che le misure di prevenzione potranno essere efficaci».

Dati imprecisi

Si sa, in linea con quanto sta accadendo un po’ ovunque che il contagio si sta diffondendo tra i ragazzi che, rientrando a casa da scuola, portano il virus in casa. E infatti si è ormai perso il conto delle scuole chiuse. A carbonia da oggi a casa anche i bambini della Don Milani: «Le indicazioni, fino a poco tempo fa, erano di scongiurare le chiusure totali – spiega Paola Massidd – ma con la comunicazione attuale è praticamente impossibile. I dati dei positivi dovrebbero essere caricati dall'Ats non appena si rilevano gli esiti del tampone, ma così a quanto pare non è. Alcuni giorni fa, al mattino contavamo 76 positivi e la sera si è appreso che erano già arrivati a 90. Verbalmente ho poi appreso che eravamo arrivati a 112, ma nel portale ufficiale il dato era ancora fermo a 90. Il problema è che, al fine delle ordinanze finalizzate a scongiurare la diffusione del contagio, i sindaci devono tenere conto del dato ufficiale quindi il rischio è che il provvedimento arrivi quando il virus ha già avuto il tempo di diffondersi. Un’ordinanza emessa prima del dato ufficiale può essere annullata». Così ora l’indicazione è quella di saltare il passaggio delle piccole chiusure, magari di una classe o di mezza scuola: «L’indicazione che ho ricevuto dall’Ats circa una settimana fa – spiega Mauro Usai, sindaco di Iglesias – è di chiudere l’intera scuola anche in presenza di un solo positivo. Al momento viene ritenuto il sistema più efficace perché il contagio in questa fase si sta diffondendo tra le famiglie proprio a partire dal ragazzo che torna a caso con il virus. S enza la comunicazione tempestiva c’è il rischio di prendere i provvedimenti con troppo ritardo».

Il passato

Prima il dato arrivava direttamente dal dipartimento di prevenzione «e arrivava molto più completo – sottolinea la Massidda – avevano un dato completo in tempo reale. Questo permetteva un’azione tempestiva. Oggi i dati sono lacunosi, la rete dei contatti è complicatissima da tracciare, abbiamo le mani legate». Da cui l’appello: «I sindaci vengano aggiornati istantaneamente in modo da poter fare ordinanze immediate, non c’è altro sistema per evitare che i numeri sfuggano di mano».

