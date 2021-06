«Troppi cantieri, negozi danneggiati» 

«Sono mesi che la strada è in queste condizioni. Abbiamo segnalato tante volte, ma la situazione non è cambiata. È come lavorare dentro un eterno cantiere». Davanti al suo negozio di articoli da regalo, Nicoletta Bullita mostra con il braccio le condizioni di via San Rocco, ricoperta di tagli stradali e buche, ma con anche marciapiedi appena realizzati che già appaiono danneggiati.

I disagi del rione

L’attività della famiglia Bullita è una delle più longeve del quartiere, ma è anche una delle poche ad aver resistito alla crisi legata alle chiusure per l’epidemia di Covid. Attorno a via San Rocco molti negozi hanno chiuso, ma c’è anche chi – poche settimane fa in via Andrea Costa – ha deciso di scommettere e ha aperto una nuova pizzeria. Nella stradina che si collega con via San Gemiliano i disagi sono ormai quotidiani. E se come in tutte le vie di Sestu i residenti prima si sono visti chiudere la strada per far passare la rete del gas e poi le ruspe ricomparire per la fibra ottica, in via San Rocco i lavori iniziati lo scorso anno non sono mai finiti. «Anche chi come noi vorrebbe investire per rifare la facciata e l’ingresso dell’attività», prosegue Nicoletta Bullita, «non pu farlo perché è tutto ancora pieno di buche, tagli stradali, polvere e quando piove si trasforma tutto in fanghiglia. Non passano più nemmeno le macchine spazzatrici per ripulire ed i cittadini non sanno più nemmeno dove parcheggiare, tanto che di recente ci sono stati anche dei litigi». Le pesanti pietre del nuovo marciapiede sono state smerigliate e da un lato il passaggio per i pedoni forma un dente che invade la carreggiata.

La replica

«È innegabile che i lavori che riguardano via San Gemiliano, via Costa, via San Rocco e via Fiume si siano protratti nel tempo», ammette il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Urbanistica, «purtroppo per la natura del lavoro sono state necessarie diverse varianti, poi c'è stato il fermo per Covid, e il passaggio di rete gas e fibra a banda ultra-larga hanno fatto il resto. Queste ultime hanno peraltro creato disagi in tutto il paese, ma è davvero piacevole sentire la soddisfazione dei cittadini che lavorano da casa o hanno ragazzi in Dad e che, grazie alla rete Internet veloce, non hanno più blocchi o interruzioni». E sui marciapiedi, il vicesindaco ribadisce che a breve i lavori ripartiranno. «Appena qualche giorno fa», conclude, «abbiamo approvato la variante per il completamento dei marciapiedi di via San Rocco, per cui a brevissimo riprenderanno i lavori che riguardano anche l’asfalto e la nuova segnaletica delle vie interessate. Poi con la nuova regolazione del traffico, la viabilità sarà più scorrevole ci saranno più parcheggi».

